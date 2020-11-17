Свекор показав, як насправді живе його невістка-блогерка: в мережі розгорілися суперечки через вірусне відео

В мережі розгорілись суперечки навколо вірусного відео, яке зняв свекор української блогерки Вікторії Німець і показав, як насправді живе зірка мережі.

Так, коментуючи інцидент, багато з них розкритикували дівчину і підтримали позицію її свекра, в той час, як інші засудили чоловіка через вторгнення в побутове життя молодої сім'ї. Свою думку вони написали в Facebook.

Більшість користувачів мережі відзначили, що дівчина в своєму блозі, описуючи власне життя, свідомо обманює своїх фоловерів і влаштовує "дешеву показуху".

"Хіба в когось ще є сумніви, що життя відфотошоплене, викладене в Інстаграмі і реальне – дві великі різниці. Так і живуть: на фото краса, а в житті – багнюка", – висловилися користувачі.

"У цьому ж суть показових блогерок! На зображенні одне, в житті – інше. Маючи гроші, можна ж найняти когось, хто раз в тиждень буде прибирати. Тихий жах, вона закінчить біля сміттєвого бака", – додали інші.

Знайшлися й ті, хто розкритикував самого чоловіка – автора вірусного ролика. На думку деяких користувачів мережі, він не має права лізти в особисте життя свого сина та невістки, і вже тим більше показувати її публіці. Також його засудили за величезну кількість ненормативної лексики в відео.

Крім цього, в мережі підкреслили, що якщо син автора відео до сих пір живе зі своєю молодою дружиною-блогеркою, значить його влаштовує таке життя.

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