"Свати-7": з'явилися перші фото та відео зі зйомок серіалу

У мережі з'явилися фотографії та відео зі зйомок сьомого сезону "Сватів", які вийдуть на екрани не раніше, ніж у 2021 році.

Так, на них можна побачити акторів Федора Добронравова, Тетяну Кравченко та Анну Кошмал, які вже давно полюбилися глядачам. Крім того, в нових "Сватах" зніметься Людмила Артем'єва та інші актори. Приємним сюрпризом для шанувальників серіалу стане поява героя Анатолія Васильєва, якого не стало в четвертому сезоні. За сюжетом, його "оживлять" у спогадах головних героїв.

Федір Добронравов на зйомках сьомого сезону серіалу "Свати" Фото: instagram/svati7_love

Тетяна Кравченко в нових "Сватах" Фото: instagram/svati7_love

Анна Кошмал на зйомках "Свати-7" Фото: instagram/svati7_love

Федір Добронравов із шанувальниками Фото: instagram/svati7_love

Тетяна Кравченко з шанувальниками Фото: instagram/svati7_love

Зазначається, що знімальна команда працює в селі Дулічі – в будинку екранного Івана Будька, якого втілює Федір Вікторович. Насправді, особняк, який став вже легендарним, належить подружжю Празецьких – Віктору та Світлані. Вони вже вважають артистів рідними та з нетерпінням чекають на них із розкритими обіймами.

Празецькі люб'язно надали свій будинок для зйомок Фото: instagram/svati7_love

"На зйомки в наш будинок з акторів приїхали тільки Федір Добронравов і Тетяна Кравченко. Але сама знімальна група ледве поміщається в будинку. Їм, звичайно, складно зніматися в таких умовах: в будинку тісно, на вулиці бруд і холод. Ми як можемо допомагаємо: пропонуємо бутерброди та чай. Віддала навіть свою скатертину для зйомок", – ділилася господиня в інтерв`ю виданню Starhit.

Нагадаємо, шостий сезон "Сватів", вийшов у 2013 році, після чого проєкт закрили. Фанати засипали "Квартал 95" листами, в яких просили продовжити зйомки в будь-якому вигляді, головне, щоб актори залишилися ті ж.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У листопаді 2017 року Мінкульт України вніс фільми й серіали за участю Федора Добронравова (у "Сватах" він виконує одну з головних ролей. – Ред.) у "чорний список", СБУ заборонила акторові в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, у якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

У коментарі для OBOZREVATEL директорка з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після набуття чинності рішення Окружного адміністративного суду.

Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

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