"Суцільний секс": солістка "НеАнгелів" захопила мережу спокусливим фото в бікіні

Солістка популярної української групи "НеАнгели" Слава Камінська порадувала шанувальників новим спокусливим фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в леопардовому купальнику з дуже глибоким декольте.

"Типову дівчинку вам в стрічку", — написала Камінська.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Богиня", "Шикарна руда бестія", "Ух, яка. Едгару пощастило", "Яка ви красуня, захоплююся вами", "Суцільний секс", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська показала в мережі відверте відео, на якому вона позувала у спокусливому купальнику. Шанувальникам артистки сподобалося її вбрання і вони зазначили, що у співачки гарна фігура.

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