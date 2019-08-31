"Суцільний секс!" Леся Нікітюк засвітила груди і викликала захоплення в мережі

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками пікантними знімками, на яких продемонструвала пишні груди.
Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в досить відвертій зеленій сукні.
"Швидко лайкайте турецький захід сонця, бо мені час на вечерю", — написала Нікітюк.
Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Леся Нікітюк засвітила груди
Фото з Instagram
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Леся Нікітюк продемонструвала стрункі ноги
Фото з Instagram
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Лесі і засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Леся Нікітюк засвітила груди
Фото з Instagram
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Напівоголена Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.
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