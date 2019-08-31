"Суцільний секс!" Леся Нікітюк засвітила груди і викликала захоплення в мережі

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками пікантними знімками, на яких продемонструвала пишні груди.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в досить відвертій зеленій сукні.

"Швидко лайкайте турецький захід сонця, бо мені час на вечерю", — написала Нікітюк.

Леся Нікітюк Фото з Instagram

Леся Нікітюк засвітила груди Фото з Instagram

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Леся Нікітюк продемонструвала стрункі ноги Фото з Instagram

Спокуслива Леся Нікітюк Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Лесі і засипали її компліментами.

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Спокуслива Леся Нікітюк Фото з Instagram

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Леся Нікітюк засвітила груди Фото з Instagram

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Напівоголена Леся Нікітюк Фото з Instagram

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Леся Нікітюк Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

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