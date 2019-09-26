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27 вересня • оновлено в 19:02
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"Суцільний секс!" Кароль розбурхала мережу розкішною фігурою у міні

12.2т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль викликала захват у численних шанувальників новим яскравим знімком.

На ньому вона позувала в міні-сукні кольору фуксії, озирнувшись на ходу. Фото зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

У підписі йдеться, що Кароль постала перед камерою в сукні українського бренду CULTNKD, заснованого зовсім нещодавно – у 2018 році.

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Тіна Кароль в міні від бренду CULTNKD

Тіна Кароль в міні від бренду CULTNKD

instagram / tina_karol

Шанувальників звів із розуму гарячий образ співачки, яка продемонструвала в цій сукні привабливі вигини. Серед коментаторів також засвітилася Оля Полякова: "Я думала – це я", – написала вона.

"Суцільний секс!" Кароль розбурхала мережу розкішною фігурою у міні

"Зараз буде пожежа", "Тіно, це суцільний секс", "Це вогонь", "Яка ти красуня", "Барбі", "З глузду з'їхати можна", "Вогонь", – відреагували фоловери.

"Суцільний секс!" Кароль розбурхала мережу розкішною фігурою у міні
"Суцільний секс!" Кароль розбурхала мережу розкішною фігурою у міні
"Суцільний секс!" Кароль розбурхала мережу розкішною фігурою у міні
"Суцільний секс!" Кароль розбурхала мережу розкішною фігурою у міні
"Суцільний секс!" Кароль розбурхала мережу розкішною фігурою у міні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль здивувала шанувальників незвичайним образом. Вона знялася у фільмі "Колишні", де постала брюнеткою з коротким волоссям.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Мода Краса
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70rus xxx
70rus xxx
Смотру,украинцы сплошь сексуально озабоченные.Хотя,понимаю,Москва и Питер гостеприимные города,"гостей" встречают ласково.
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70rus xxx
70rus xxx
Stadnyk Alexandr, извини,дружок,свинячьей мовой не владею.А насчет Москвы и Питера,пошевели мозгами
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Stadnyk Alexandr
Stadnyk Alexandr
70rus xxx, Як завжди у москаля в голові тільки гімно. До чого тут твій пітер з москвою? Ти почитай коментарі своїх співординців ось де збоченці.
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