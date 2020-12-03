Сусідка російського блогера Reeflay розповіла про день, коли померла його подруга: були п'яні та скандалили

Сусідка російського блогера Стаса Решетнікова (Reeflay), під час стриму якого померла його подруга Валентина, розповіла подробиці стосунків пари і про день, коли сталася трагедія. Їй часто доводилося бачити з вікна незрозумілі картини.

Так, Решетніков і Валентина знімали будинок у підмосковному селі, де вони регулярно влаштовували гучні вечірки. Їхні сусіди обурювалися і просили поводитися тихо, пише 5-tv.ru.

За словами сусідки, вона чула бійки та скандали з їхнього будинку. Крім того, пару не раз бачили п'яними і до них вночі часто приїжджало багато людей.

Жінка розповіла, що іноді компанії плутали будинок і стукали до неї. Її чоловік просив блогера припинити це неподобство, але той запевняв, що все буде добре.

Як стало відомо, також сусідка стала свідком початку майбутньої трагедії. Вона побачила, як вранці Решетніков виганяв подругу з дому в одній білизні, до того ж він почав битися з нею.

"Вони були п'яні. Побачивши нас, він загнав її назад додому. Почули крики, була бійка. Ми поїхали, через півгодини повернулися, і нам сказали, що вона вже мертва", – зазначила жінка.

Жінка додала, що Решетніков нібито вимагав у подруги розповісти якісь дані.

"Він кричав: "Скажи мені код!" – повідомила сусідка.

Також вона згадала, що таке відбувалося часто. До того ж хлопець з дівчиною мінялися ролями.

"То вона його виганяла, то він її виганяв, але вони були в одязі. А сьогодні ось...", – підсумувала сусідка.

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