Сусіди Заворотнюк розповіли, що актриса йде на поправку і готова повернуться в кіно

Юля Ухіна Люди 14:49, 28.08.2020

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка понад рік бореться з раком мозку, йде на поправку і готова повернутися в кіно.

Про це повідомило джерело з близького оточення артистки, передає видання POPCAKE. За інформацією інсайдерів, чоловік проживає в тому ж заміському селищі "Крекшино", що й Заворотнюк разом зі своєю сім'єю.

"Будьте впевнені, Настя сповнена оптимізму і готова повернутися в професію. Вона сильна. Ми звичайно її давно не бачили, але від інших сусідів чув, що у Настусі все нарешті добре і вона йде на поправку", – розповіло джерело.

Сусіди Заворотнюк розповіли, що актриса йде на поправку і готова повернуться в кіно (фото – u.hellomagazine.com)

Нагадаємо: раніше РосЗМІ повідомляли, що зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк зараз лікується вдома, а рідні привозять її час від часу на огляд в клініку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

"Віддаємо бойовиків – отримуємо кримінальників". Що відбувається з обміном полоненими й чому влада піариться на біді

Україна, як ніхто інший, знає ціну гарантіям Росії, – генерал США про ядерну зброю Кремля

"Птенцов" Ермака из ОП трогать нельзя? Это новый скандал

СБУ заблокувала B2B Jewelry: за $250 млн вкладників організатори купили острів із будинками і 18 позашляховиків

З'явилися відео нападу на автобус під Харковом