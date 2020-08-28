Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка понад рік бореться з раком мозку, йде на поправку і готова повернутися в кіно.

Про це повідомило джерело з близького оточення артистки, передає видання POPCAKE. За інформацією інсайдерів, чоловік проживає в тому ж заміському селищі "Крекшино", що й Заворотнюк разом зі своєю сім'єю.

"Будьте впевнені, Настя сповнена оптимізму і готова повернутися в професію. Вона сильна. Ми звичайно її давно не бачили, але від інших сусідів чув, що у Настусі все нарешті добре і вона йде на поправку", – розповіло джерело.

Сусіди Заворотнюк розповіли, що актриса йде на поправку і готова повернуться в кіно (фото – u.hellomagazine.com)

Нагадаємо: раніше РосЗМІ повідомляли, що зірка "Моєї прекрасної няні" Анастасія Заворотнюк зараз лікується вдома, а рідні привозять її час від часу на огляд в клініку.

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