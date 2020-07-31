Сусіди Заворотнюк розповіли правду про те, як вона виглядає після лікування від раку

Олена Кордунова Люди 15:46, 31.07.2020

Сусіди російської актриси Анастасії Заворотнюк, які проживають в елітному котеджному селищі Крекшино в Підмосков'ї, розповіли, що хворій на рак зірці стало значно краще.

Також за словами сусідів, артистка сильно схудла, а волосся, яке випало після хіміотерапії, вже відросло. Про це пише popcake.tv.

"Настя схудла, у неї знову відросло волосся, вона навіть посміхалася", – розповіли знайомі зірки.

Анастасія Заворотнюк до хвороби
WomanHit

Також сусіди Заворотнюк додали, що в цілому стан актриси – стабільний, вона "зміцніла" і у неї з'явився позитивний настрій.

"Ми дуже раді, що Насті стало краще і віримо в її повне зцілення", – відзначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Українські вчені винайшли 100% захист від COVID-19: який він має вигляд

З'явилося відео діалогу затриманого в Білорусі "вагнерівця" і силовика: росіянина поставили на місце

Кравчук заявив про компроміси в переговорах щодо Донбасу і висловився про особливий статус

Венедіктова взяла в помічники ексгенпрокурора Піскуна. Документ

За добу в Україні додалося понад тисячу хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 31 липня