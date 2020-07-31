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Сусіди Заворотнюк розповіли правду про те, як вона виглядає після лікування від раку

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
1,7 т.
Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк. Комсомольська правда

Сусіди російської актриси Анастасії Заворотнюк, які проживають в елітному котеджному селищі Крекшино в Підмосков'ї, розповіли, що хворій на рак зірці стало значно краще.

Також за словами сусідів, артистка сильно схудла, а волосся, яке випало після хіміотерапії, вже відросло. Про це пише popcake.tv.

"Настя схудла, у неї знову відросло волосся, вона навіть посміхалася", – розповіли знайомі зірки.

Анастасія Заворотнюк до хвороби

Анастасія Заворотнюк до хвороби WomanHit

Також сусіди Заворотнюк додали, що в цілому стан актриси – стабільний, вона "зміцніла" і у неї з'явився позитивний настрій.

"Ми дуже раді, що Насті стало краще і віримо в її повне зцілення", – відзначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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