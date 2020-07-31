Сусіди Заворотнюк розповіли правду про те, як вона виглядає після лікування від раку
Анастасія Заворотнюк. Комсомольська правда
Сусіди російської актриси Анастасії Заворотнюк, які проживають в елітному котеджному селищі Крекшино в Підмосков'ї, розповіли, що хворій на рак зірці стало значно краще.
Також за словами сусідів, артистка сильно схудла, а волосся, яке випало після хіміотерапії, вже відросло. Про це пише popcake.tv.
"Настя схудла, у неї знову відросло волосся, вона навіть посміхалася", – розповіли знайомі зірки.
Анастасія Заворотнюк до хвороби WomanHit
Також сусіди Заворотнюк додали, що в цілому стан актриси – стабільний, вона "зміцніла" і у неї з'явився позитивний настрій.
"Ми дуже раді, що Насті стало краще і віримо в її повне зцілення", – відзначили вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
Навесні 2020 року актрису виписали з клініки і вона продовжила терапію будинку.