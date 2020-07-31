Сусіди Заворотнюк розповіли правду про те, як вона виглядає після лікування від раку

Сусіди російської актриси Анастасії Заворотнюк, які проживають в елітному котеджному селищі Крекшино в Підмосков'ї, розповіли, що хворій на рак зірці стало значно краще.

Також за словами сусідів, артистка сильно схудла, а волосся, яке випало після хіміотерапії, вже відросло. Про це пише popcake.tv.

"Настя схудла, у неї знову відросло волосся, вона навіть посміхалася", – розповіли знайомі зірки.

Анастасія Заворотнюк до хвороби WomanHit

Також сусіди Заворотнюк додали, що в цілому стан актриси – стабільний, вона "зміцніла" і у неї з'явився позитивний настрій.

"Ми дуже раді, що Насті стало краще і віримо в її повне зцілення", – відзначили вони.

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