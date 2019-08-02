Суперзірці з Росії заборонили в'їзд в Україну

Популярному російському співаку Єгору Кріду заборонили в'їзд на територію України до 2021 року. Артист неодноразово давав концерти в анексованому Росією Криму починаючи з 2015-го.

Останні його концерти на півострові відбулися в липні 2019 року. Про це повідомляє 112.ua.

Єгору Крід Glamour.ru

"Щодо запитуваного вами громадянина Російської Федерації. Повідомляємо, що в лютому 2016 року ухвалено рішення про заборону в'їзду йому на територію України терміном на 5 років", — зазначили у відомстві.

У березні 2016 року Єгор Крід прилетів в Україну з Санкт-Петербурга (РФ), проте отримав відмову в перетині кордону.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на російському телеканалі ТНТ випустили тизер нового шоу "Холостяк", у якому образили відомого російського репера Єгора Кріда. Ролик швидко видалили з мережі, але артист зберіг його й опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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