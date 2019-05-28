"Супержінка": Нікітюк викликала ажіотаж пікантним фото

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху?" на Новому каналі Леся Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото.
Вона перетворилася на сексуальну жінку-супергероя у відповідному вбранні, а результатом поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Як з'ясувалося, Нікітюк рекламувала розіграш MEGOGO на річну передплату. Для цього шанувальникам порадила відзначити друзів-кіноманів, написати назву фільму. А переможця пообіцяла оголосити 29 травня о 18:00.
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Як з'ясувалося, серед шанувальників Нікітюк було дуже багато кіноманів. У коментарях масово почали писати назви фільмів, які їм би хотілося подивитися. Але обійшлося і не без захоплених стікерів з приводу вбрання зірки.
"Вау", "Леся - вогонь", "Супержінка", "Як актриса з Hollywood. Не впізнала одразу", – написали шанувальники в коментарях.
Леся Нікітюк
Instagram@lesia_nikituk
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Нікітюк розбурхала мережу постільним фото, на якому позувала в елегантному пеньюарі поруч із величезним букетом квітів.
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