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"Супержінка": Нікітюк викликала ажіотаж пікантним фото

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Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху?" на Новому каналі Леся Нікітюк розбурхала мережу пікантним фото.

Вона перетворилася на сексуальну жінку-супергероя у відповідному вбранні, а результатом поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як з'ясувалося, Нікітюк рекламувала розіграш MEGOGO на річну передплату. Для цього шанувальникам порадила відзначити друзів-кіноманів, написати назву фільму. А переможця пообіцяла оголосити 29 травня о 18:00.

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Народна мудрість каже: "немає передплати краще, чем та, что дісталась тобі на халяву". Саме тому, ми з MEGOGO розігруємо среди вас річну подписка "Максимальна". Як ее отріматі? - помічайте у коментарях 2 друзів-кіноманів - напишіть Назву свого улюбленого фільму! Переможця обберу завтра в 18.00😘 PS І ще трошки цукри: "Максимальна" подписка на MEGOGO відкріє вам доступ до более чем 200 ТБ-каналів, 12 000 фільмів, класная серіалів, мультфільмів та шоу @megogo_ua #megogo

Публікація від Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Як з'ясувалося, серед шанувальників Нікітюк було дуже багато кіноманів. У коментарях масово почали писати назви фільмів, які їм би хотілося подивитися. Але обійшлося і не без захоплених стікерів з приводу вбрання зірки.

"Вау", "Леся - вогонь", "Супержінка", "Як актриса з Hollywood. Не впізнала одразу", – написали шанувальники в коментарях.

"Супержінка": Нікітюк викликала ажіотаж пікантним фото
"Супержінка": Нікітюк викликала ажіотаж пікантним фото
"Супержінка": Нікітюк викликала ажіотаж пікантним фото
"Супержінка": Нікітюк викликала ажіотаж пікантним фото
"Супержінка": Нікітюк викликала ажіотаж пікантним фото
"Супержінка": Нікітюк викликала ажіотаж пікантним фото

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Instagram@lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Нікітюк розбурхала мережу постільним фото, на якому позувала в елегантному пеньюарі поруч із величезним букетом квітів.

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Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесфотосессія
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