Супермодель світового рівня засвітилася топлес на пляжі в Україні: гаряче фото

Всесвітньо відома українська супермодель Аліна Байкова, зірка модних показів у США, повернулася до себе на батьківщину в Кропивницький та позасмагала топлес на пляжі.

Відповідним знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, завівши шанувальників оголеним тілом.

"Залишайся собою. Літо в Україні. Останні дні свят перед божевіллям", – підписала оголена селебріті, прикриваючи груди рукою і волоссям.

Аліна Байкова instagram / alina_baikova

Шанувальники були в захваті від відвертого знімка на тлі водойму. У коментарях позаздрили її худорбі, а також захопилися, що знаменитість такого рівня може дозволити собі просто так прийти на звичайну річку позасмагати.

"Це так незвично! Дівчина-стиль, селебріті, яка тусить з ДіКапріо, просто лежить на річці у Кіровограді (зараз Кропивницький. - Ред.) і відпочиває", "Теж хочу бути худенькою", "Така краса доводить, що в Україні не тільки красива природа для відпочинку, а й найкрасивіші дівчата", – відповіли користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку Байкова порадувала шанувальників відвертими знімками в яскравому купальнику.

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