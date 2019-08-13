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Супермодель світового рівня засвітилася топлес на пляжі в Україні: гаряче фото

2.8т Читати матеріал російською

Всесвітньо відома українська супермодель Аліна Байкова, зірка модних показів у США, повернулася до себе на батьківщину в Кропивницький та позасмагала топлес на пляжі.

Відповідним знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, завівши шанувальників оголеним тілом.

"Залишайся собою. Літо в Україні. Останні дні свят перед божевіллям", – підписала оголена селебріті, прикриваючи груди рукою і волоссям.

Аліна Байкова

Аліна Байкова

instagram / alina_baikova

Шанувальники були в захваті від відвертого знімка на тлі водойму. У коментарях позаздрили її худорбі, а також захопилися, що знаменитість такого рівня може дозволити собі просто так прийти на звичайну річку позасмагати.

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"Це так незвично! Дівчина-стиль, селебріті, яка тусить з ДіКапріо, просто лежить на річці у Кіровограді (зараз Кропивницький. - Ред.) і відпочиває", "Теж хочу бути худенькою", "Така краса доводить, що в Україні не тільки красива природа для відпочинку, а й найкрасивіші дівчата", – відповіли користувачі.

Супермодель світового рівня засвітилася топлес на пляжі в Україні: гаряче фото
Супермодель світового рівня засвітилася топлес на пляжі в Україні: гаряче фото
Супермодель світового рівня засвітилася топлес на пляжі в Україні: гаряче фото
Супермодель світового рівня засвітилася топлес на пляжі в Україні: гаряче фото

Like mother like daughter

Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку Байкова порадувала шанувальників відвертими знімками в яскравому купальнику.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Аліна Байкова
Місце
Україна Кропивницький
Тег
шоу-бизнес
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