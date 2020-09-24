Супермодель Джіджі Гадід уперше стала мамою. Фото

Юля Ухіна Люди 09:20, 24.09.2020 Оновлено: 09:42, 24.09.2020

Американська супермодель, "янгол" Victoria's Secret Джіджі Гадід уперше стала мамою. У зірки та її обранця, співака Зейна Маліка, народилася дівчинка.

Радісною новиною Гадід поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона також опублікувала перше фото новонародженої.

"Наша дівчинка приєдналася до нас цими вихідними, і вона вже змінила наш світ. Дуже люблю її", – написала Гадід.

Джіджі Гадід із донькою (Instagram Джиджі Гадід)

Схоже фото з ручкою первістка у своєму Instagram-акаунті опублікував й сам Малік.

"Наша маленька тут, здорова і красива. Спробувати висловити словами те, що я відчуваю зараз, було б нездійсненним завданням. Любов, яку я відчуваю до цієї крихітної людини, вища за моє розуміння", – зізнався Малик.

Джіджі Гадід і Зейн Малік стали батьками (Instagram Зейна Маліка)

Нагадаємо, що про вагітність Гадід стало відомо у квітні. Джіджі познайомилася із Зейном близько п'яти років тому на зйомках кліпу. У них відразу закрутився роман – справа навіть йшла до весілля, проте потім пара раптом повідомила про розрив. Після цього папараці не раз ловили їх разом, а про остаточне возз'єднання шанувальники дізналися навесні 2020 року.

Зейн Малік і Джіджі Гадід
Вагітна Джіджі Гадід (Instagram Джіджі Гадід)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Світлана Тарабарова вдруге стала мамою. Так, у зірки та її чоловіка Олексія Бондаря народилася дівчинка.

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