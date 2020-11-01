Супергерої, зомбі і "Труп нареченої": який образ вибрали зірки на Геловін. Фото

В ніч із 31 жовтня на 1 листопада пройшло одне з найстрашніших свят у році – Геловін. У цей день прийнято вбиратися в моторошні костюми і відправлятися на вечірки.

Не пройшли повз свято голлівудські й українські знаменитості, які похвалилися своїми страхітливими образами в соціальних мережах.

OBOZREVATEL зібрав найкращі образи зірок, які вони втілили в життя на Геловін 2020.

Так, наприклад, голлівудські акторки Торі Спеллінг, Кейт Бекінсейл, Хіларі Томас, Демі Ловато, моделі Крісі Тайген, Белла і Джіджі Хадід, Кайлі Дженнер перевтілилися в супергероїв і персонажів із популярних кінофільмів.

Торі Спеллінг.

Кейт Бекінсейл.

Демі Ловато.

Хіларі Томас із сім'єю.

Кайлі Дженнер із подругами.

Белла Хадід із бойфрендом.

Джіджі Хадід.

Крісі Тайген.

Знаменитості Сіара, Карді Бі, Крістіна Агілера вибрали на Геловін образи містичних істот.

Крістіна Агілера.

Сиара.

Карди Бі.

Insta-діва Кім Кардаш'ян із дітьми перевтілилися в сімейство тигрових у відповідних костюмах.

Кім Кардаш'ян із сім'єю.

Акторка Кортні Кокс вибрала найстрашніший для неї образ – костюм із чубчиком, а позаду неї їй ріже волосся смерть.

Кортні Кокс.

Ріта Ора перевтілилася в американського співака Post Malone.

Рита Ора.

А ось Холлі Беррі й Ольга Куриленко з'явилися на Геловін в образах мексиканського скелета і відьмочки.

Холлі Беррі.

Ольга Куриленко.

Українські зірки теж порадували своїх шанувальників не менш ефектними образами на Геловін 2020.

Так, наприклад, солістка гурту KAZKA зачарувала користувачів мережі містичним, але водночас гламурним образом для вечірки.

Солістка групи KAZKA.

Співачка Мішель Андраде з'явилася перед фанатами в образі бунтарки з побитим обличчям.

Мішель Андраде.

Дизайнер Андре Тан одягнув образ відомого модельєра Карла Лагерфельда.

Андре Тан.

Актор і ексучасник "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк вибрав образ зомбі на Геловін 2020.

Тарас Цимбалюк.

Артистка Ірина Білик порадувала шанувальників яскравим образом відьми.

Ірина Білик.

Alina Pash постала в образі ворожки й опублікувала містичне фото в Instagram.

Alina Pash.

Зіркова пара Потап і Каменських вибрали ефектні костюми на Геловін: репер переодягнувся в графа Дракулу, а співачка з'явилася в образі мертвої мексиканської нареченої.

Потап и Настя Каменських.

Ведуча Леся Нікітюк зачарувала фанатів сексуальним образом відьмочки на Геловін 2020.

Леся Нікітюк.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Настя Каменських оголила сексуальне тіло і підкорила фанатів