Супергерої, зомбі і 'Труп нареченої': який образ вибрали зірки на Геловін. Фото

В ніч із 31 жовтня на 1 листопада пройшло одне з найстрашніших свят у році – Геловін. У цей день прийнято вбиратися в моторошні костюми і відправлятися на вечірки.

Не пройшли повз свято голлівудські й українські знаменитості, які похвалилися своїми страхітливими образами в соціальних мережах.

OBOZREVATEL зібрав найкращі образи зірок, які вони втілили в життя на Геловін 2020.

Так, наприклад, голлівудські акторки Торі Спеллінг, Кейт Бекінсейл, Хіларі Томас, Демі Ловато, моделі Крісі Тайген, Белла і Джіджі Хадід, Кайлі Дженнер перевтілилися в супергероїв і персонажів із популярних кінофільмів.

Знаменитості Сіара, Карді Бі, Крістіна Агілера вибрали на Геловін образи містичних істот.

Insta-діва Кім Кардаш'ян із дітьми перевтілилися в сімейство тигрових у відповідних костюмах.

Акторка Кортні Кокс вибрала найстрашніший для неї образ – костюм із чубчиком, а позаду неї їй ріже волосся смерть.

Ріта Ора перевтілилася в американського співака Post Malone.

А ось Холлі Беррі й Ольга Куриленко з'явилися на Геловін в образах мексиканського скелета і відьмочки.

Українські зірки теж порадували своїх шанувальників не менш ефектними образами на Геловін 2020.

Так, наприклад, солістка гурту KAZKA зачарувала користувачів мережі містичним, але водночас гламурним образом для вечірки.

Співачка Мішель Андраде з'явилася перед фанатами в образі бунтарки з побитим обличчям.

Дизайнер Андре Тан одягнув образ відомого модельєра Карла Лагерфельда.

Актор і ексучасник "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк вибрав образ зомбі на Геловін 2020.

Артистка Ірина Білик порадувала шанувальників яскравим образом відьми.

Alina Pash постала в образі ворожки й опублікувала містичне фото в Instagram.

Зіркова пара Потап і Каменських вибрали ефектні костюми на Геловін: репер переодягнувся в графа Дракулу, а співачка з'явилася в образі мертвої мексиканської нареченої.

Ведуча Леся Нікітюк зачарувала фанатів сексуальним образом відьмочки на Геловін 2020.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Настя Каменських оголила сексуальне тіло і підкорила фанатів