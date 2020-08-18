Суперфіналіст "Голосу країни" ледь не загинув на зйомках кліпу: в мережі опубліковано відео

Український співак, суперфіналіст проєкту "Голос країни" на каналі "1+1" Сергій Асафатов (АСАФАТОV) мало не загинув на зйомках кліпу.

Так, 18 серпня відбулася офіційна прем'єра дебютного відеокліпу Асафатова на пісню "Море". Зйомки проходили в аеропорту "Бориспіль" на злітно-посадковій смузі. Артистові довелося їздити на спортивному мотоциклі, що мало не спричинило трагедії. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила пресслужба співака (дивіться відео в кінці новини).

"Ми знімали один із дублів, де я мчу по злітній смузі неподалік від літака, що йде на посадку. У якийсь момент гул двигунів відволік мене і я не впорався з керуванням. Усе відбувалося як у сповільненій зйомці. Кажуть, що у людини в таких ситуаціях усе життя пролітає перед очима, але у мене було більше схоже на стоп-кадр. Наступної миті я побачив, як до мене мчать перелякані оператори", – розповів АСАФАТОV..

Фіналіст "Голосу країни" ледь не розбився на зйомках кліпу YouTube (скриншот відео)

Кадр із кліпу Сергія Асафатова YouTube (скриншот відео)

Режисером кліпу виступив Віктор Скуратівський. Над композицією працював один із найвідоміших продюсерів України Віталій Телезін, на рахунку якого записи таких знаменитих виконавців, як "Океан Ельзи", "Ляпис Трубецкой", "Друга Ріка", Земфіра та інші.

Сергій Асафатов на "Голос країни" "КП в Україні"

Зазначимо, що Сергій Асафатов займається музикою з раннього дитинства, грає на багатьох музичних інструментах і сам пише музику. У 2020 році він брав участь у телевізійному шоу "Голос країни", де виступав у команді MONATIK. На проєкті Асафатов дійшов до суперфіналу, де поступився перемогою співаку Романові Сасанчину.

Дивіться відео фінального виступу Сергія Асафатова на проєкті "Голос країни-10":

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