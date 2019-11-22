Суперфінал "Танців з зірками": хто переможе на проєкті

У неділю, 24 листопада, відбудеться суперфінал "Танців з зірками", після якого стануть відомі імена переможців проєкту.

Останній прямий ефір запам'ятається жорсткою жіночою боротьбою і феєричними постановками. Сюрпризом вечора стануть виступи спеціально запрошених популярних артистів, імена яких поки тримаються в таємниці. OBOZREVATEL буде стежити за фіналом і розповість всі подробиці.

Фото: 1plus1.ua

Зазначимо, що 14 ефір "Танців з зірками" буде поділений на три танцювальні блоки. У першому фіналісти продемонструють свій дебютний номер у проєкті. Так, Анна Різатдінова з Олександром Прохоровим знову "запалять" зал пристрасним пасадоблем з першого тижня своєї участі.

Олександр Прохоров і Анна Різатдінова Фото: instagram/anna_rizatdinova

Ксенія Мішина і Женя Кот виконають палкий фокстрот під безсмертний хіт Кузьми Скрябіна "Мовчати", який зворушив минулого разу глядачів.

Женя Кот і Ксенія Мішина Фото: instagram/misha.k.ua

А Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар повторять запальний лінді-хоп у стилі вечірки Гетсбі.

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар Фото: instagram/dikusar_dmitriy

У другому блоці зіркові учасники покажуть свій танець, який став найпопулярнішим на думку глядачів. А на третьому – доведуть свою спритність у "танці за життя".

Вікторія Булітко, Дмитро Дікусар, Ксенія Мішина, Женя Кот, Олександр Прохоров, Анна Різатдінова Фото: tsn.ua

Нагадаємо, в жіночому суперфіналі переможцем стане та пара, яка набере найбільшу кількість балів за підсумками оцінок суддів за всі виступи й глядацького голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада відбувся півфінал шоу "Танці з зірками". В підсумку оцінок журі, глядацьких голосів і "танцю за життя" проєкт покинув Володимир Остапчук та його партнерка Ілона Гвоздьова.

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