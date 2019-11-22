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22 листопада • оновлено в 15:29
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Суперфінал "Танців з зірками": хто переможе на проєкті

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У неділю, 24 листопада, відбудеться суперфінал "Танців з зірками", після якого стануть відомі імена переможців проєкту.

Останній прямий ефір запам'ятається жорсткою жіночою боротьбою і феєричними постановками. Сюрпризом вечора стануть виступи спеціально запрошених популярних артистів, імена яких поки тримаються в таємниці. OBOZREVATEL буде стежити за фіналом і розповість всі подробиці.

Суперфінал "Танців з зірками": хто переможе на проєкті

Фото: 1plus1.ua

Зазначимо, що 14 ефір "Танців з зірками" буде поділений на три танцювальні блоки. У першому фіналісти продемонструють свій дебютний номер у проєкті. Так, Анна Різатдінова з Олександром Прохоровим знову "запалять" зал пристрасним пасадоблем з першого тижня своєї участі.

Олександр Прохоров і Анна Різатдінова

Олександр Прохоров і Анна Різатдінова

Фото: instagram/anna_rizatdinova

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89-річний Чапкіс привів 38-річну коханку на "Танці з зірками": хто його дівчина

Ксенія Мішина і Женя Кот виконають палкий фокстрот під безсмертний хіт Кузьми Скрябіна "Мовчати", який зворушив минулого разу глядачів.

Женя Кот і Ксенія Мішина

Женя Кот і Ксенія Мішина

Фото: instagram/misha.k.ua

А Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар повторять запальний лінді-хоп у стилі вечірки Гетсбі.

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар

Фото: instagram/dikusar_dmitriy

У другому блоці зіркові учасники покажуть свій танець, який став найпопулярнішим на думку глядачів. А на третьому – доведуть свою спритність у "танці за життя".

Вікторія Булітко, Дмитро Дікусар, Ксенія Мішина, Женя Кот, Олександр Прохоров, Анна Різатдінова

Вікторія Булітко, Дмитро Дікусар, Ксенія Мішина, Женя Кот, Олександр Прохоров, Анна Різатдінова

Фото: tsn.ua

Нагадаємо, в жіночому суперфіналі переможцем стане та пара, яка набере найбільшу кількість балів за підсумками оцінок суддів за всі виступи й глядацького голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада відбувся півфінал шоу "Танці з зірками". В підсумку оцінок журі, глядацьких голосів і "танцю за життя" проєкт покинув Володимир Остапчук та його партнерка Ілона Гвоздьова.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Вікторія Булітко Ганна Різатдінова Влад Яма Катерина Кухар Григорій Чапкіс Тіна Кароль Олексій Горбунов Ксенія Мішина
Місце
Україна Київ
Тег
Танці з зірками
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