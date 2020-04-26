Суперфінал "Голос країни-10": якими музичними експериментами дивував MONATIK
У неділю, 26 квітня на 1+1 відбудеться суперфінал ювілейного сезону проекту "Голос країни-10", де за перемогу на проекті позмагаються учасники команд чотирьох суддів: Тіни Кароль, Потапа і Насті Каменських, Дана Балана і MONATIK.
Український мультиартист MONATIK протягом усього сезону дивував несподіваними музичними експериментами. OBOZREVATEL пропонує згадати найкращі музичні змішання фарб від MONATIK, які звучали в цьому сезоні (дивіться відео нижче на сторінці).
Кожен учасник шоу "Голос країни" отримав не тільки впізнаваність і досвід роботи на сцені відомого вокального проекту. Представники команди MONATIK також отримали готову композицію до свого репертуару, створену українським мультиартистом.
Маша Щербак і Катя Чемезова – "Свята"
Це виконання знаменитої пісні "Свята" розлетілося не тільки серед шанувальників групи KAZKA, але ще і серед всіх фанів "Голосу країни". Музичні мешапи – козирна карта MONATIK, де він поєднує кілька композицій і найкращим чином показує найсильніші сторони учасників.
Ліда Лі і Ліза Криворучко – "Вільна"
Це прочитання нової пісні Тіни Кароль та Юлії Саніної оцінили самі співачки найвищою похвалою. Учасники виконали її неймовірно професійно.
Сергій Роман – "Несе Галя воду"
Проект "Голос країни" про музичні експерименти. І тут поєднується легендарне звучання і класична українська музика. Відмінний приклад того, якою команда MONATIK була в цьому сезоні.
Маша Щербак – "Подивися в очі"
Пісня, яка у кожного відгукується нотками спогадів. У новому аранжуванні від MONATIK звучить приголомшливо.
Сергій Асафатов – "Roxanne"
Його голос неймовірно вражає. Уміння підібрати настільки правильну, що підкреслює його приголомшливий тембр, композицію творчість рук майстра.
Мелен Паса – "Мало вогню"
Композиція, яка допомогла Мелен вирватися у фінал. Чудове виконання. Переглядаючи цей виступ, щиро думаєш, що ця пісня була створена для неї.
Нагадаємо також, що в цьому сезоні від команди MONATIK за звання кращого вокаліста України будуть боротися Сергій Асафатов, Ліда Лі, Сергій Роман, Мелен Паса і Юра Самовілов.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про кращі виступи на проекті "Голос країни " за 10 років існування шоу.