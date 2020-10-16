"Супер Топмодель по-українськи": стало відомо, хто покинув проєкт в першому випуску

У першому випуску реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" покинули одразу шість учасниць: Каріна Мінаєва, Анна-Христина Прихідько, Каріна Данилова, Аня Сулима, Ліза Доронько та Катя Свинарчук.

Нагадаємо, проєкт стартував на Новому каналі 16 жовтня. Вперше в історії українського модельного реаліті його учасниць вибирали глядачі, розповіла OBOZREVATEL пресслужба телеканалу (фото дивіться нижче).

Так, після довгоочікуваної зустрічі з експертами дівчата одразу приступили до першого випробування. Вони повинні були продефілювати під музичний супровід гурту TVORCHI. Їхню роботу також оцінював запрошений зірковий суддя – телеведучий Сергій Притула.

Ліза Доронько під час дефіле. Пресслужба Нового каналу

У рамках другого завдання учасниці повинні були піднятися на величезну конструкцію і своїм тілом, як стрілками в циферблаті, показати номер свого сезону і тиждень, на якому вони з нього вилетіли.

Катя Свинарчук під час дефіле. Пресслужба Нового каналу

За умовами проєкту, у першому випуску проєкту мало б покинути сім дівчат. Проте Софі Берідзе, Таня Брик, Аміна Досимбаєва, Марго Верхівцева і Даша Майстренко автоматично пройшли в наступний випуск як лідери глядацького голосування. А Катю Чечеленко підтримав Сергій Притула, подарувавши їй особистий імунітет.

Експерти вирішили, що найслабшими учасницями стали: Аня Суліма, Анна-Христина Прихідько, Ліза Доронько, Катя Свинарчук, Карина Мінаєва та Карина Данилова, для яких перший випуск став останнім. Окрім цих шести дівчат, в зоні ризику опинилися ще дві учасниці – Настя Леухіна і Аріна Любітєлєва.

"Місць в проєкті 13, але кожній з них я дала другий шанс. Обидві дівчини – самовпевнені та амбітні. Я хочу, щоб вони обидві довели, що вміють виправляти помилки. Тому в останній момент я ухвалила рішення, що в проєкт заходять 14 дівчат", – зазначила Алла Костромічова.

Всі учасниці "Супер Топмодель по-українськи". Пресслужба Нового каналу

Таким чином список учасниць реаліті "Супер Топмодель по-українськи" виглядає так:

Даша Майстренко;

Софі Берідзе;

Марго Верхівцева;

Аміна Досимбаєва;

Катя Чечеленко;

Настя Леухіна;

Віка Рогальчук;

Саша Кугат;

Іра Ротар;

Саша Літвін;

Іра Мойсак;

Аріна Любітєлєва;

Таня Брик;

Настя Панова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця проєкту "Супер Топмодель по-українськи" Анастасія Леухіна (ХТЗ) згадала, як одного разу її побили в метро. Дівчину повалили на підлогу й почали бити головою об бетон.