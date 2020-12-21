"Супер Топмодель по-українськи": названо переможницю популярного реаліті

У понеділок, 21 грудня відбувся фінал проєкту "Супер Топмодель по-українськи" (Новий канал). Переможницею популярного реаліті стала 21-річна Тетяна Брик.

Разом із нею за головний приз змагалися ще дві дівчини: Даша Майстренко і Саша Літвін. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба Нового каналу.

Окрім звання "Супер Топмоделі по-українськи", Таня Брик отримала грошовий приз – 300 тисяч гривень, зйомку на обкладинку модного глянцю й річний запас вітамінного комплексу для підтримки краси та здоров'я.

"Якщо чесно, спочатку не вірила, що перемогла – думала, що сплю і це мені сниться. Коли почали вітати, я, звісно, була шокована! Навіть незважаючи на те, що на проєкті було дуже важко, під час фіналу в мене на очі наверталися сльози – не хотіла, щоб Суперсезон закінчувався", – зізналася переможниця реаліті.

Борючись за перемогу на проєкті, дівчата зіткнулися зі складними випробуваннями Суперсезону ТМПУ. Вони продемонстрували яскраве дефіле в стилі шоу Victoria's Seсret під музичний супровід Макса Барських, узяли участь у фотосесії на люстрі, що "літає", і читанні соціальних маніфестів.

"Коли дівчата читали свої маніфести, я розуміла, що пишаюся ними, за них не соромно. Саша, Даша і Таня – дорослі та усвідомлені. Цей той випадок, коли ти вже ні за кого конкретно не вболіваєш, тому що незалежно від того, хто переможе, усі троє – гідні звання переможниці", – зізналася ведуча СТМПУ Алла Костромічова.

Зазначимо, що всього учасницям модельного проєкту довелося пройти близько 30 випробувань, приміряти десятки яскравих образів, працювати з дев'ятьма запрошеними зірковими експертами і брати участь у зйомках у різних областях України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасниця реаліті "Супер Топмодель по-українськи" Арина Любітєлєва зізналася, чому закінчилися її стосунки з американським музикантом, басистом Imagine Dragons Беном Маккі.