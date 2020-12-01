"Супер Топ-модель по-українськи" покинули відразу дві учасниці: названо імена

У понеділок, 30 листопада, відбувся 7 випуск шоу "Супер Топ-модель по-українськи" (Новий канал). Так, проєкт покинули відразу дві учасниці – Саша Кугат і Марго Верховцева.

Цього разу учасниці шоу вирушили у відрядження до Херсонської області – там на них чекав тиждень екстремальних умов. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Нового каналу.

Так, після першого ж випробування – зйомки fashion-відео на Олешківських пісках – проєкт за власним бажанням покинула Саша Кугат. Вона здалася після критики експерта Сергія Нікітюка.

"Як тільки почула від Сергія фразу: "У тебе нічого не вийшло", відчула розчарування. Я ж знаю, що працюю добре. За чотири роки в професійному моделінгу не отримувала негативних відгуків. "Нічого не вийшло"... Так бути не може. Напевно, я недостатньо універсальна для всього, що відбувається в Суперсезоні", – сказала Кугат.

Саша Кугат Пресслужба Нового каналу

Долю другої учасниці вирішила церемонія вигону. Найслабшими цього тижня стали Іра Мойсак і Марго Верховцева. Але саме Марго не змогла зібратися і змушена була поїхати додому.

"У Марго є неймовірна енергетика, яка притягує. Вона продовжує відкривати в собі нові грані і зачаровувати своєю глибиною. Але зараз я бачу, як вона тоне в цій глибині. На цьому проєкт для Марго закінчено", – підсумувала ведуча Нового каналу Алла Костромічова.

Судді проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" Пресслужба Нового каналу

Рішення експертів до сліз засмутило дівчину. Заспокоїлася вона лише після відвертої розмови з Лесею Нікітюк – запрошеним зірковим експертом тижня.

"Мені був потрібен цей проєкт. Мені було що показати. Я почала розкриватися, нарешті на це здатна! Але головне ось що: кожну секунду проєкту я була щирою і справжньою", – зазначила Верховцева.

Марго Верховцева Пресслужба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексучасниця реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" Аня Сулима відверто розповіла про булінг у шкільні роки.