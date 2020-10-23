"Супер Топмодель по-українськи": хто покинув проєкт у другому випуску

У п'ятницю, 23 жовтня, на Новому каналі вийшов другий випуск реаліті "Супер Топмодель по-українськи". За результатами ефіру проєкт покинули відразу дві учасниці – Катя Чечеленко і Настя Леухіна (ХТЗ).

Проєкт стартував 16 жовтня. Уперше в історії українського модельного реаліті його учасників вибирали глядачі. У другому випуску 14 учасниць зіткнулися з низкою непростих випробувань. Детальніше про це – далі в матеріалі OBOZREVATEL (фото дивіться нижче).

Тема другого тижня проєкту – "Робота над помилками". У першому випробуванні дівчата повторювали фотосесії з минулих сезонів, які тоді не відпрацювали успішно. Їхню роботу оцінював запрошений зірковий експерт – музикант Сергій Бабкін.

У межах другого завдання учасниці влаштували дефіле-перформанс для хворих дітей. В образах квітів вони йшли подіумом зі слизьких кульок – потрібно було не тільки дійти до точки і не впасти, але й обіграти свій look.

Катя Чечеленко покинула проєкт СТМПУ у другому випуску. Пресслужба Нового каналу

Третє випробування випуску стало найбільш пристрасним – дівчата знімали live-фото з відомим хореографом Женею Котом. Учасниці Суперсезону не просто позували в нижній білизні, яка продемонструвала всі недоліки і плюси їхніх постатей, а й робили танцювальні підтримки.

Під час церемонії відбору ведуча Алла Костромічова й експерти – Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк – вирішили, що через неналежну поведінку проєкт має залишити Катя Чечеленко – під час першої фотосесії випуску дівчина нахамила фотографу Олександру Порубаймиху, заявивши при всіх, що вона його нібито відшила. Такої поведінки їй пробачити не змогли.

Катя Чечеленко покинула проєкт СТМПУ. Пресслужба Нового каналу

"Я не можу уявити, щоб коли-небудь дозволила собі так ставитися до фотографа та й узагалі до якоїсь людини. Навіть якщо це було б правдою. Поведінка Каті ставить її кар'єру під загрозу, адже жоден замовник не захоче працювати з хамкою. Я попереджала, що такому немає місця в Суперсезоні. Катя обіцяла виправитися і своєї обіцянки не дотримала. Тож нам довелося попрощатися", – пояснила Костромічова.

Друга дівчина мала піти, тому що погано показала себе на випробуваннях. У зоні ризику опинилися Софі Берідзе і Іра Ротар, чиї результати експерти визнали найнижчими цього тижня. Але їх врятувала Настя Леухіна, заявивши, що залишає реаліті за власним бажанням.

Настя Леухіна покинула проєкт СТМПУ. Пресслужба Нового каналу

"Коли ми знімали перформанс у лікарні, я задумалася про те, що здоров'я мені важливіше. Хочу приділити час собі, тому вирішила піти з проєкту", – сказала Настя.

Настя Леухіна (ХТЗ) покинула проєкт СТМПУ у другому випуску. Пресслужба Нового каналу

Тож у третій випуск "Супер Топмоделі по-українськи" пройшли 12 дівчат:

Даша Майстренко;

Софі Берідзе;

Марго Верховцева;

Аміна Досимбаєва;

Віка Рогальчук;

Саша Кугат;

Іра Ротар;

Саша Літвін;

Іра Мойсак;

Аріна Любітєлєва;

Таня Брик;

Настя Панова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця реаліті "Супер топмоделі по-українськи" Анастасія Леухіна (ХТЗ) згадала, як одного разу її побили в метро. Дівчину повалили на підлогу й почали бити головою об бетон.