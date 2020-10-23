"Супер Топмодель по-українськи": хто покинув проєкт у другому випуску

У п'ятницю, 23 жовтня, на Новому каналі вийшов другий випуск реаліті "Супер Топмодель по-українськи". За результатами ефіру проєкт покинули відразу дві учасниці – Катя Чечеленко і Настя Леухіна (ХТЗ).

Проєкт стартував 16 жовтня. Уперше в історії українського модельного реаліті його учасників вибирали глядачі. У другому випуску 14 учасниць зіткнулися з низкою непростих випробувань. Детальніше про це – далі в матеріалі OBOZREVATEL (фото дивіться нижче).

Тема другого тижня проєкту – "Робота над помилками". У першому випробуванні дівчата повторювали фотосесії з минулих сезонів, які тоді не відпрацювали успішно. Їхню роботу оцінював запрошений зірковий експерт – музикант Сергій Бабкін.

У межах другого завдання учасниці влаштували дефіле-перформанс для хворих дітей. В образах квітів вони йшли подіумом зі слизьких кульок – потрібно було не тільки дійти до точки і не впасти, але й обіграти свій look.

Третє випробування випуску стало найбільш пристрасним – дівчата знімали live-фото з відомим хореографом Женею Котом. Учасниці Суперсезону не просто позували в нижній білизні, яка продемонструвала всі недоліки і плюси їхніх постатей, а й робили танцювальні підтримки.

Під час церемонії відбору ведуча Алла Костромічова й експерти – Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк – вирішили, що через неналежну поведінку проєкт має залишити Катя Чечеленко – під час першої фотосесії випуску дівчина нахамила фотографу Олександру Порубаймиху, заявивши при всіх, що вона його нібито відшила. Такої поведінки їй пробачити не змогли.

"Я не можу уявити, щоб коли-небудь дозволила собі так ставитися до фотографа та й узагалі до якоїсь людини. Навіть якщо це було б правдою. Поведінка Каті ставить її кар'єру під загрозу, адже жоден замовник не захоче працювати з хамкою. Я попереджала, що такому немає місця в Суперсезоні. Катя обіцяла виправитися і своєї обіцянки не дотримала. Тож нам довелося попрощатися", – пояснила Костромічова.

Друга дівчина мала піти, тому що погано показала себе на випробуваннях. У зоні ризику опинилися Софі Берідзе і Іра Ротар, чиї результати експерти визнали найнижчими цього тижня. Але їх врятувала Настя Леухіна, заявивши, що залишає реаліті за власним бажанням.

"Коли ми знімали перформанс у лікарні, я задумалася про те, що здоров'я мені важливіше. Хочу приділити час собі, тому вирішила піти з проєкту", – сказала Настя.

Тож у третій випуск "Супер Топмоделі по-українськи" пройшли 12 дівчат:

Даша Майстренко;

Софі Берідзе;

Марго Верховцева;

Аміна Досимбаєва;

Віка Рогальчук;

Саша Кугат;

Іра Ротар;

Саша Літвін;

Іра Мойсак;

Аріна Любітєлєва;

Таня Брик;

Настя Панова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця реаліті "Супер топмоделі по-українськи" Анастасія Леухіна (ХТЗ) згадала, як одного разу її побили в метро. Дівчину повалили на підлогу й почали бити головою об бетон.