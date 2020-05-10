"Навіщо нам російська мова?" Сумську розкритикували за привітання в День Перемоги

Популярна актриса Ольга Сумська привітала українців з Днем Перемоги російською мовою і нарвалась на критику.

Відповідну публікацію 53-річна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Ніщо не забуте, ніхто не забутий! Ми пам'ятаємо і передаємо цю пам'ять своїм дітям та онукам! З 75-річчям Великої Перемоги", – написала Сумська.

Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк Фото: instagram/olgasumska

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на пост актриси. Одні обурилися тим, що Сумська привітала українців російською мовою, а не рідною.

"Українців вітають рідною мовою. Навіщо нам російська мова?", "Ви нам асоціюєтеся з Україною, тому вам не пасує показувати російськомовні пости, вашу кацапську мову в побуті. Нас це ранить. Росія – агресор, а наша Роксолана москалить", "Олю, якщо ви українка – говоріть українською мовою. Чому росіяни не розмовляють українською?", "Ви думали привітаєте українською і вас ніхто не зрозуміє? В Україні все повинно бути українською і крапка. А вдома хоч китайською говоріть", - написали люди.

Однак знайшлись й ті користувачі, які підтримали Ольгу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Сумська вдруге стала бабусею. У її доньки Антоніни Паперної та її чоловіка Володимира Ягліча народилася друга дитина.

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