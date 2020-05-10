Головна Новини
10 травня • оновлено в 19:26
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Сумську розкритикували за російську мову в День Перемоги

Читати матеріал російською

Популярна актриса Ольга Сумська привітала українців з Днем Перемоги російською мовою і нарвалась на критику.

Відповідну публікацію 53-річна артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Ніщо не забуте, ніхто не забутий! Ми пам'ятаємо і передаємо цю пам'ять своїм дітям та онукам! З 75-річчям Великої Перемоги", – написала Сумська.

Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк

Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк

Фото: instagram/olgasumska

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на пост актриси. Одні обурилися тим, що Сумська привітала українців російською мовою, а не рідною.

"Українців вітають рідною мовою. Навіщо нам російська мова?", "Ви нам асоціюєтеся з Україною, тому вам не пасує показувати російськомовні пости, вашу кацапську мову в побуті. Нас це ранить. Росія – агресор, а наша Роксолана москалить", "Олю, якщо ви українка говоріть українською мовою. Чому росіяни не розмовляють українською?", "Ви думали привітаєте українською і вас ніхто не зрозуміє? В Україні все повинно бути українською і крапка. А вдома хоч китайською говоріть", - написали люди.

"Навіщо нам російська мова?" Сумську розкритикували за привітання в День Перемоги
"Навіщо нам російська мова?" Сумську розкритикували за привітання в День Перемоги
"Навіщо нам російська мова?" Сумську розкритикували за привітання в День Перемоги
"Навіщо нам російська мова?" Сумську розкритикували за привітання в День Перемоги
"Навіщо нам російська мова?" Сумську розкритикували за привітання в День Перемоги
"Навіщо нам російська мова?" Сумську розкритикували за привітання в День Перемоги

Однак знайшлись й ті користувачі, які підтримали Ольгу.

"Навіщо нам російська мова?" Сумську розкритикували за привітання в День Перемоги
"Навіщо нам російська мова?" Сумську розкритикували за привітання в День Перемоги

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Сумська вдруге стала бабусею. У її доньки Антоніни Паперної та її чоловіка Володимира Ягліча народилася друга дитина.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Крістіна Долматова
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
31
10
Смішно
9
Цікаво
30
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
как зачем вам русский язык? подавляющее большинство украинцев говорит и думает на русском языке... на мове только необразованные сельские жители... или горные жители... правда, у горных язык украинским можно назвать только условно... даже в интернете пишут на русском, на украинских версиях сайтов тишина, как на кладбище...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pollak John
Pollak John
видать эта курица себя считает русской .А по сути самая настоящая хoхлуха ..Ей до украинки ещё далеко .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
Pollak John, ты прав ей до украинки далеко ,украинки стоят сейчас вдоль трасс по всей Европе, а что постарше с ёршиками носятся.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
западенский рогуль
западенский рогуль
Pollak John, а почему ты не пишеш тэлячей мойвой?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
У вас половина страны говорит на русском. Вы доскачитесь
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
2 из 5 ответов | показать все
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Korn Val, просто мы не хотим вас убивать за притеснения русских... а вы напрашиваетесь...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Korn Val
Korn Val
Dehtyaryov Ilya, а тебе какое дело? сосун плешивого
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги