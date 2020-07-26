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Сумська про Зеленського: "Квартал" залишився без локомотива, влада його змінила

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Наталя Сумська розповіла, як працювала із Зеленським

Наталя Сумська розповіла, як працювала із Зеленським. Колаж

Українська актриса, сестра Ольги Сумської Наталя Сумська розповіла про те, як працювала з нинішній президентом країни Володимиром Зеленський до початку його політичний діяльності.

Вона зазначила, що Зеленського змінило президентство і він став іншою людиною. У той же час Сумська вказала, що його дуже не вистачає в "Кварталі 95". Про це йшла мова в інтерв'ю для "Радіо Свобода" (відео дивіться в кінці новини).

"Мені його зараз якраз і не вистачає в тій бізнес-холдинг-організації, яку він залишив. Зеленського зараз не вистачає в "Кварталі 95", він був локомотивом, був надпотужним", – зазначила Наталія Сумська.

Зеленський на концерті "Квартал 95"

Зеленський на концерті "Квартал 95" Дзеркало тижня

Також Наталія зазначила, що в період їх спільної із Зеленським роботи над серіалом "Слуга народу", вона його запам'ятала як харизматичного актора і відкриту, позитивну людину. Сумська підкреслила, що політика істотно змінила Зеленського.

"Він дуже позитивний на сцені. Взагалі його така приємність і людська харизма, звичайно, вражають. Тоді. А зараз людина змінюється. Це чиновник високого рангу. І тут, мабуть, зовсім все... Взагалі це ж відома істина, що людина, коли отримує владу, стає іншою. Це у всіх драматургічних сюжетах описано. Актор і влада – тут якраз цей хід досліджувався", – уточнила актриса.

Як повідомив OBOZREVATEL, раніше українська актриса Наталія Сумська розповіла про зйомки в історичній драмі "Чорний ворон", знятої за мотивами однойменного роману Василя Шкляра.

Українакіношоушоу-бизнесВолодимир ЗеленськийНаталя Сумська
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