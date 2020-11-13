Сумська – про втрату дитини під час зйомок: я могла народити ще, дуже шкодую про це

Українська актриса Ольга Сумська відверто зізналася, що могла ще народити одну дитину.

У неї стався викидень під час зйомок. Про це артистка повідомила в передачі "Ужин с Дороти" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я могла народити ще дитину. Я була вагітна і втратила дитину на зйомках, на дуже ранньому терміні. Але я знала, що вагітна", – поділилася Сумська.

Ольга Сумська відверто зізналася, що могла ще народити одну дитину ГолосUA

Вона розповіла, що в той період знімалася одночасно в трьох проектах. За її словами, зараз вона дуже шкодує про те, що сталося.

"Ось про це я дуже шкодую. Діти – найпрекрасніше, що є в житті жінки. Безумовно, треба народжувати, це велике щастя, коли у тебе є троє-четверо дітей. Це те, чого мені не вистачає сьогодні", – зазначила актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська актриса Ольга Сумська викликала ажіотаж в мережі новим фото, на якому позувала зі старшою дочкою Антоніною Паперною.