Сумська – про підозрюваного в розбещенні фотографа: завжди дивувалася, як дівчата погоджувалися в нього зніматися

Українська акторка Ольга Сумська прокоментувала новину про затримання Олександра Ктиторчука, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх дівчат. Артистка заявила, що фотограф не раз запрошував її на зйомки, але вона відмовлялася.

За словами Ольги, вона знала, що Ктиторчук фотографував багатьох українських зірок у своєму улюбленому жанрі ню, але вона на такий сміливий експеримент не наважувалася. Також актриса зазначила, що вона давно звернула увагу на те, що фотограф знімає дівчат, і її дивувало, як вони погоджувалися. Такими подробицями Сумська поділилася в інтерв'ю програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Він, до речі, фотографував багатьох наших зірок оголеними. Ну так, стримано. Але я так якось не наважилася. Це й слава богу. Я ще тоді бачила, що він небайдужий до оголеного формату. Я ще тоді побачила, що в нього знімаються дівчата. І ще тоді подумала: а як же вони погоджуються? А тут він знімав порно з неповнолітніми дітьми. Я не знаю нюансів, але в голові не вкладається просто", – сказала актриса.

Ольга Сумська Скриншот із відео

Зірковими "клієнтами" 56-річного фотографа були Надія Мейхер, Світлана Лобода, Лілія Подкопаєва, Ольга Горбачова та багато інших. Нерідко на сторінці фотографа в соцмережах з'являлися знімки в стилі ню. А кілька днів тому Ктиторчука затримали за підозрою в розбещенні неповнолітніх і відправили під варту на два місяці без права внесення застави,

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліціянти Київщини викрили 56-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх дівчаток.

Пізніше з'ясувалося, що це відомий в Україні фотограф, учасник виставок Олександр Ктиторчук.

У поліції уточнили, що фотограф знімав на відео деякі статеві акти за участю дітей.