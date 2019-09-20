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20 вересня • оновлено в 16:00
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Сумська показала архівне фото в бікіні: як змінилася актриса

1.4т Читати матеріал російською

Днями українська актриса і телеведуча Ольга Сумська вразила шанувальників архівних знімком в купальнику.

В цьому році артистці виповнилося 53 роки. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінилася Ольга Сумська.

Сумська показала архівне фото в бікіні: як змінилася актриса
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Ольга Сумська народилася 22 серпня 1966 року у Львові в родині акторів Академічного драмтеатру ім. І. Франка.

Сумська показала архівне фото в бікіні: як змінилася актриса
Сумська показала архівне фото в бікіні: як змінилася актриса
Сумська показала архівне фото в бікіні: як змінилася актриса

У 1987 році закінчила КДІТМ імені І. К. Карпенка-Карого. А в наступному році стала актрисою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.

Сумська показала архівне фото в бікіні: як змінилася актриса
Сумська показала архівне фото в бікіні: як змінилася актриса

Велику популярність Ользі Сумській принесла роль Роксолани в серіалі "Роксолана" і двох продовженнях, а саме "Сходження на трон" і "Квітка імперії".

Сумська показала архівне фото в бікіні: як змінилася актриса
Сумська показала архівне фото в бікіні: як змінилася актриса
Сумська показала архівне фото в бікіні: як змінилася актриса
Сумська показала архівне фото в бікіні: як змінилася актриса
Сумська показала архівне фото в бікіні: як змінилася актриса
Сумська показала архівне фото в бікіні: як змінилася актриса

Зараз Ольга Сумська продовжує грати в театрі і зніматися в кіно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Сумська здивувала фанатів новим образом. Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позувала з зачіскою "під хлопчика".

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Особа
Ольга Сумська
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