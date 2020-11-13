Сукня, в якій Кейт Міддлтон ходила пити пиво, визнали нарядом десятиліття

Софія Ковнір Люди 18:41, 13.11.2020

Експерти журналу "Vogue" визнали сукню герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон нарядом десятиліття.

Так, в смарагдовій сукні від дизайнера Сьюзі Кейв герцогиня відвідала пивоварню "Guinness" у Дубліні в березні минулого року, пише "Irish Central".

Як стало відомо, даний наряд дружина принца Вільяма вибрала для походу випити пива ввечері. Крім того, сукні навіть дали ще одну назву – Фальконетті.

Експерти визнали сукню Кейт Міддлтон нарядом десятиліття
Instagram Міддлтон
Експерти визнали сукню Кейт Міддлтон нарядом десятиліття
Instagram Міддлтон
Експерти визнали сукню Кейт Міддлтон нарядом десятиліття
"Irish Central"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кейт Міддлтон визнали найстильнішою знаменитістю в Instagram.

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