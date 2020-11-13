Сукня, в якій Кейт Міддлтон ходила пити пиво, визнали нарядом десятиліття

Експерти журналу "Vogue" визнали сукню герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон нарядом десятиліття.

Так, в смарагдовій сукні від дизайнера Сьюзі Кейв герцогиня відвідала пивоварню "Guinness" у Дубліні в березні минулого року, пише "Irish Central".

Як стало відомо, даний наряд дружина принца Вільяма вибрала для походу випити пива ввечері. Крім того, сукні навіть дали ще одну назву – Фальконетті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кейт Міддлтон визнали найстильнішою знаменитістю в Instagram.