Суддя 'Танців з зірками' Чапкіс назвав учасника 'потворним' і спровокував скандал в мережі

Суддя популярного шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс під час першого ефіру 30 серпня назвав одного з учасників Дмитра Жука "уродливым парнем" і викликав хвилю критики в мережі.

Так, після виступу Жука разом зі співачкою Юлією Саніною, Чапкіс зазначив, що "такому уродливому парню досталась такая красивая партнерша". Ймовірно, артист хотів похвалити хореографа і назвати його українським словом "вродливий", однак помилився, так як коментував виступи російською мовою. Момент потрапив на відео (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

"Діма, такий "уродливый" хлопець, таку партнерку маєш... Це просто неможливо всидіти. Тобі щастить стільки років, найкрасивіші партнерки у тебе", – висловився Чапкіс.

Григорій Чапкіс обмовився в прямому ефірі Instagram "Танців з зірками"

Всі подробиці першого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" читайте на OBOZREVATEL.

Висловлення судді шоу "Танці з зірками" спровокувало суперечки в мережі. Багато користувачів відзначили, що артист не вміє говорити українською мовою. Також дехто додав, що через поважний вік йому важко формулювати думки, тому Чапкісу не варто було ставати членом журі.

Юлія Саніна та Дмитро Жук виступили в першому ефірі шоу Instagram "Танців з зірками"

Інші ж посперечалися з такою думкою, наголосивши, що 90-річний артист просто обмовився і мав на увазі слово "вродливий".

"Навіщо хлопця потворним називати? Чому говорить Чапкіс, а соромно мені? Як можна було назвати такого симпатичного хлопця "виродком"?" – вибухнули критикою користувачі.

"Цілком можливо що він забув російське слово і згадав українське, яке промовив російською. Схоже, що він помилився, але все одно неприємно", – висловилися коментатори.

Чапкіса розкритикували користувачі Скріншот коментарів на YouTube

Чапкіс викликав суперечки в мережі Скріншот коментарів на YouTube

У мережі суперечки через слів Чапкіса про Діму Жуку Скріншот коментарів на YouTube

Чапкіс викликав критику в мережі Скріншот коментарів на YouTube

Чапкіса розкритикували в мережі Скріншот коментарів на YouTube

Відзначимо, в першому прямому ефірі "Танців з зірками" Юлія Саніна та Дмитро Жук станцювали запальний ча-ча-ча. Судді оцінили виступ пари в 21 бал з 30 можливих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська хореографиня і учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вагітною виступила в першому прямому ефірі разом з ведучим Дмитром Танковичем. Пара станцювала ча-ча-ча і викликала суперечки в мережі.

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