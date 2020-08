Суддя шоу "Х-фактор" зламав хребет: як це сталося

Британський телеведучий і продюсер, творець формату телевізійних шоу з пошуку талантів Got Talent Саймон Ковелл потрапив до лікарні з переломом хребта після падіння з електровелосипеда.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на прессекретаря знаменитості. "Саймон впав, коли тестував новий електричний велосипед у дворі свого будинку в Малібу. Він пошкодив спину і був доставлений в лікарню. Зараз у нього все добре, йому зробили операцію, він перебуває під наглядом, в надійних руках", – розповів він.

Зазначається, що операція тривала 6 годин, Саймону довелося знерухомити кілька хребців й імплантувати металевий стрижень, що фіксує.

Саймон Ковелл зламав хребет: як це сталося (фото – thesun.co.uk)

"Повинно пройти кілька тижнів, перш ніж синяк і пухлина зникнуть, і тоді ми дізнаємося, наскільки серйозними можуть бути наслідки травми. Вони у Саймона важкі, але йому пощастило. Якби постраждав спинний мозок, то він провів би все життя в інвалідному кріслі", – процитувало видання The Sun слова медиків.

60-річний Саймон Ковелл продюсує такі шоу, як "Британія шукає таланти" (America's Got Talent), "Американський ідол" (American Idol), "Х-фактор" (The X Factor) та їхні британські аналоги Britain's Got Talent, Pop Idol, The X Factor UK. В різний час він також був суддею на цих телепередачах й був відомий своєю різкою критикою щодо учасників.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський актор Михайло Казаков, відомий за роллю Іллі Полежайкіна в серіалі "Татусеві дочки", після падіння з висоти 12 метрів опинився в інвалідному кріслі.