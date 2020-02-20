Суддя Нацвідбору назвав можливого переможця Євробачення-2020

Суддя Національного відбору на Євробачення-2020 і генеральний продюсер радіохолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов розповів, хто з шести фіналістів може стати переможцем.

Своєю думкою суддя поділився в інтерв'ю для сайту СТБ.

Віталій Дроздов прес-служба СТБ

Так, на думку Дроздова, все буде залежати від того, хто краще за всіх впорається з нервами, емоціями. Крім того, Віталій зазначає, що перемогти може той, хто не є фаворитом сьогодні.

"Мені здається, що всі шестеро можуть стати переможцями. Зараз вони більш-менш на рівних позиціях, все буде залежати від того, хто краще за всіх впорається з нервами, емоціями, хто не зробить цю помилку під час виступу. Тому що серед конкурсантів є молоді ноунейм, які зайняли більш високі місця. Їх величезний мінус – відсутність досвіду, і я думаю, що саме хвилювання може зіграти з ними злий жарт. Це стосується і гурту TVORCHI. Їх плюс в тому, що вони свіжі, сучасні. А мінус у тому, що у вирішальний момент у них можуть скочити нерви та конкурсанти допустять помилки: починаючи від поганого співу і закінчуючи поганою розмовою з Притулою. А все це впливає на підсумкову оцінку. У такій ситуації можуть перемогти ті, хто більш досвідчений і, здавалося б, не є фаворитами сьогодні , – вважає Дроздов.

Судді Нацвідбору на Євробачення-2020 Instagram @stbua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український продюсер Денис Путинцев прокоментував виступи учасників у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020, викликавши бурхливу дискусію.

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