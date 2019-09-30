"Суддів на мило": глядачів обурили результати шостого ефіру "Танців з зірками"

У мережі киплять пристрасті навколо шостого ефіру шоу "Танці з зірками". Так, багатьом шанувальникам не сподобалося, що за підсумками глядацького голосування проєкт покинули DZIDZIO і Яна Цибульська.

Відео їхнього виступу було опубліковано на YouTube. Разом з ними в зону ризику потрапили учасники: Олена Шоптенко та Олексій Яровенко, Даніель Салем і Юлія Сахневич (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

DZIDZIO і Яна Цибульська Фото з Instagram

DZIDZIO і Яна Цибульська Фото з Instagram

Користувачі стверджують, що судді занизили бали співакові та його партнерці, а також, що їхня пара покинула проєкт незаслужено.

"Оцінки несправедливі. Ви станцювали просто супер", "Суддів на мило", "Як так, чому ти покинув шоу? Я плачу", "Суддям треба протерти очі ромашкою — вони сліпі. Ви відмінно виступили", "Без вас проєкт став нецікавим", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багатьом шанувальникам проєкту не сподобалося, що в результаті глядацького голосування MARUV і Jay покинули шоу після п'ятого випуску.

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