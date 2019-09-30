Головна Новини
30 вересня • оновлено в 19:21
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Суддів на мило": глядачів обурили результати шостого ефіру "Танців з зірками"

14.7т Читати матеріал російською

У мережі киплять пристрасті навколо шостого ефіру шоу "Танці з зірками". Так, багатьом шанувальникам не сподобалося, що за підсумками глядацького голосування проєкт покинули DZIDZIO і Яна Цибульська.

Відео їхнього виступу було опубліковано на YouTube. Разом з ними в зону ризику потрапили учасники: Олена Шоптенко та Олексій Яровенко, Даніель Салем і Юлія Сахневич (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

DZIDZIO і Яна Цибульська

DZIDZIO і Яна Цибульська

Фото з Instagram

DZIDZIO і Яна Цибульська

DZIDZIO і Яна Цибульська

Фото з Instagram

Новини
Декольте Тіни Кароль: ми простежили еволюцію нарядів співачки в проекті '' Танці з зірками ''

Користувачі стверджують, що судді занизили бали співакові та його партнерці, а також, що їхня пара покинула проєкт незаслужено.

"Оцінки несправедливі. Ви станцювали просто супер", "Суддів на мило", "Як так, чому ти покинув шоу? Я плачу", "Суддям треба протерти очі ромашкою — вони сліпі. Ви відмінно виступили", "Без вас проєкт став нецікавим", написали люди.

"Суддів на мило": глядачів обурили результати шостого ефіру "Танців з зірками"
"Суддів на мило": глядачів обурили результати шостого ефіру "Танців з зірками"
"Суддів на мило": глядачів обурили результати шостого ефіру "Танців з зірками"
"Суддів на мило": глядачів обурили результати шостого ефіру "Танців з зірками"
"Суддів на мило": глядачів обурили результати шостого ефіру "Танців з зірками"
"Суддів на мило": глядачів обурили результати шостого ефіру "Танців з зірками"

Як повідомляв OBOZREVATEL, багатьом шанувальникам проєкту не сподобалося, що в результаті глядацького голосування MARUV і Jay покинули шоу після п'ятого випуску.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
група DZIDZIO
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
5
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Вылет - справедливый. Двое бородатых этого проекта - танцуют хуже всех.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шо это за бред? Кто все эти люди?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel