Суд в Росії виніс вирок Бочкарьовій, яка оскандалилась з наркотиками

Суд в Росії виніс рішення у справі актриси Наталії Бочкарьової, яка нещодавно була затримана поліцією з наркотиками.
Так, артистку позбавили водійських прав на 1 рік і 8 місяців. Про це повідомляє Telegram-канал "Mash".
Наталя Бочкарьова
Фото: stuki-druki.com
Нагадаємо, що Бочкарьову затримали співробітники ДАІ. При огляді виявилося, що у актриси при собі є пакетик з кокаїном. Незабаром Наталії належить відповісти за статтею 228, за зберігання наркотиків.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас в пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн тримає в трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має більше 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на ґрунті галасу навколо персони Бочкарьової, у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, зате помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
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