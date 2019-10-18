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18 жовтня • оновлено в 13:15
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Суд в Росії виніс вирок Бочкарьовій, яка оскандалилась з наркотиками

1.2т Читати матеріал російською

Суд в Росії виніс рішення у справі актриси Наталії Бочкарьової, яка нещодавно була затримана поліцією з наркотиками.

Так, артистку позбавили водійських прав на 1 рік і 8 місяців. Про це повідомляє Telegram-канал "Mash".

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

Фото: stuki-druki.com

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Нагадаємо, що Бочкарьову затримали співробітники ДАІ. При огляді виявилося, що у актриси при собі є пакетик з кокаїном. Незабаром Наталії належить відповісти за статтею 228, за зберігання наркотиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія
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