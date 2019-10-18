Суд в Росії виніс вирок Бочкарьовій, яка оскандалилась з наркотиками

Суд в Росії виніс рішення у справі актриси Наталії Бочкарьової, яка нещодавно була затримана поліцією з наркотиками.

Так, артистку позбавили водійських прав на 1 рік і 8 місяців. Про це повідомляє Telegram-канал "Mash".

Наталя Бочкарьова Фото: stuki-druki.com

Нагадаємо, що Бочкарьову затримали співробітники ДАІ. При огляді виявилося, що у актриси при собі є пакетик з кокаїном. Незабаром Наталії належить відповісти за статтею 228, за зберігання наркотиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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