Засідання суду у справі про смертельну ДТП за участю російського актора Михайла Єфремова перенесли на 18 серпня.

Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot. Причиною стали поганий стан здоров'я артиста і його госпіталізація.

11 серпня Михайла Єфремова відправили в лікарню прямо з будівлі суду. Пристави пронесли артиста по коридору Пресненського суду на носилках. Зазначалося, що йому стало погано під час засідання, він втратив свідомість. Як пояснив пізніше адвокат актора Ельман Пашаєв, лікарі запідозрили у його клієнта передінфарктний або передінсультний стан.

Суд у справі Єфремова перенесли через госпіталізацію актора (фото – vkurse.kz)

Нагадаємо, що 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.

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