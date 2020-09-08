Суд визнав Єфремова винним у ДТП: акторові виносять остаточний вирок. Онлайн трансляція

Олена Кордунова Люди 10:44, 8.09.2020 Оновлено: 11:48, 8.09.2020

Пресненський суд Москви в середу, 8 вересня, винесе вирок російському акторові Михайлу Єфремову, який в червні 2020 влаштував смертельну ДТП в центрі Москви. Артиста визнали винним в аварії – суд підтвердив, що Єфремов скоїв ДТП, сидячи п'яним за кермом. Остаточний вирок ще не винесли.

Єфремову загрожує до 12 років ув'язнення в колонії. Прокурор під час минулого засідання зажадав для актора 11 років колонії загального режиму, адвокат Єфремова Ельман Пашаєв наполягав на 7-8 роках. OBOZREVATEL стежить за трансляцією засідання (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Єфремов зі свого боку висловив своє останнє слово під час слухань і назвав вирок, який запросив прокурор, "смертельним і кровожерливим" . Актор зазначив, що якщо його посадять на цей термін – він не доживе до звільнення.

Михайло Єфремов в залі суду.
LifeShot

Примітно, що раніше актор також заявляв, що вже "зібрав речі в тюрму". На оголошення вироку артист поїхав без речей, але незабаром, після визнання його провини в суді, невідомий молодий чоловік вийшов з дому Єфремова з сумкою. На питання журналістів про те, чиї це речі, він відповідати відмовився.

Дружина загиблого в ДТП Сергія Захарова висловилася, що Єфремову можуть дати сім років ув'язнення. При цьому вона уточнила, що якщо це буде колонія-поселення, то таке покарання буде "слабуватим".

Єфремова прийшли підтримати дружина Софія і актор Іван Охлобистін.
LifeShot

"Мені здається, Єфремову дадуть сім років. Ось тільки чого: колонії або загального режиму, тут мені незрозуміло зовсім. Якщо поселення? Я б вважала, що це не те, слабувато для людини, яка вчинила такий злочин. Почати треба зі звичайної колонії, а з часом його можна перевести на поселення", – розповіла вона виданню "МК".

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