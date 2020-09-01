Суд у справі ДТП Єфремова: всі подробиці та відеотрансляція

У вівторок, 1 вересня, в Пресненському суді проходить ще одне засідання у справі Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в центрі Москви.

Засідання почалося з виклику свідка Світлани Набокіної, на допиті якої вчора закінчилося слухання. OBOZREVATEL стежить за подіями восьмого слухання (щоб подивитися трансляцію, доскрольте сторінку до кінця).

Світлана Набокіна – співробітниця кафе на Садовому кільці, де трапилася аварія. Вона розповіла на допиті, що бачила Михайла Єфремова, коли той виходив з джипа з боку водійського сидіння. І хоча вона перебувала на відстані декількох десятків метрів, нібито впізнала актора за характерними жестами й за силуетом. До речі, суд повинен подивитися зняте дівчиною відео й вирішити, чи нагадує людина на кадрах підсудного.

Далі Єфремов звернувся до суду із заявою, що свідки Добровінського, як і сам адвокат, обмовляють його. Він зазначив, що відео, яке повинна надати Набокіна – фейк.

"Шановний суд. Адвокат Добровінський зараз переводить стрілки з себе на свідків. Експерти вже розібрали це відео, прийшли до висновку, що це фейк і подали на Добровінського заяву в поліцію. Шановний суд, вам же гірше буде", – повідомив актор.

Нагадаємо, що під час одного з попередніх слухань свідки розповідали, що за кермом позашляховика, який спровокував аварію, був саме Єфремов, хоча раніше цю інформацію заперечували. Так, Олександр Добровінський публікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії. До цього Михайло відмовлявся визнавати свою провину й заявляв, що нічого не пам'ятає.

Також у суді було озвучено причину смерті водія фургона Сергія Захарова після ДТП з машиною Михайла Єфремова – потерпілий помер від крововтрати, больового шоку й жирової емболії. 19 серпня планували допитати актора про те, що трапилося в день аварії. Проте він попросив перенести слухання, адже після семи годин у суді боявся, що йому може стати погано.

20 серпня Пашаєв надав у суді секретного свідка, який стверджував, що з автомобіля Єфремова після ДТП "вийшов чоловік із пасажирської сторони".

Під час сьомого слухання, 31 серпня, Єфремов свідчив у суді. Він заявляв, що не пам'ятає, чи користувався машиною в день аварії, і що його "могли затягнути в неї". Артист також зазначав, що не винен у ДТП й спочатку визнав провину в аварії під впливом похмільного синдрому й тиску ЗМІ.

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