Суд у справі ДТП Єфремова: дружину актора вперше допитали. Всі подробиці

У четвер, 20 серпня, у Пресненському суді пройшло ще одне засідання у справі Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви.

Під час слухання вперше допитали дружину актора Софію Круглікову, яка розповіла про стан чоловіка після аварії. Вона розповіла, що Єфремов "молився, ридав і намагався розібратися в ситуації". OBOZREVATEL стежить за подіями шостого слухання (щоб переглянути трансляцію, доскрольте сторінку до кінця).

Круглікова зізналася, що ДТП вони з чоловіком почали обговорювати тільки на третій день після того, що сталося. За її словами, артист "відходив після вживання алкоголю".

Круглікова розповіла про стан Єфремова на наступний день після ДТП Вокруг ТВ

"Я підходила до нього, він молився, ридав. Я намагалася не дивитися ТБ, мені до кінця не вірилося. У нього був "відходняк". Він увійшов до хати, здивувався, що ми там, а не на дачі. Зрадів. Виглядав сильно пом'ятим", – відзначила дружина Єфремова.

Також Круглікова розповіла про травми чоловіка після аварії – у нього було синці по всьому тілу і він задихався. Жінка наголосила на тому, що актор не міг відмовитися від алкоголю, а після того як вип'є більш ніж 300 грамів чогось міцного, вже нічого не пам'ятає. Проте Софія переконана, що Єфремов п'яний за кермо не сідав.

Відзначимо, що в суді виступили й потерпілі у справі актора із заявою, що адвокат знаменитості Ельман Пашаєв підкупив свідків. Проте захисник актора заперечив їхні слова, відзначивши, що "коли адвокат хоче підкупити, то це він робить таємно". Суд відхилив клопотання.

Пашаєв із Єфремовим у суді RT

Нагадаємо, що під час одного з попередніх слухань свідки розповідали, що за кермом позашляховика, який спровокував аварію, був саме Єфремов, хоча раніше цю інформацію заперечували. Так, Олександр Добровінський публікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії. До цього Михайло відмовлявся визнавати свою провину і заявляв, що нічого не пам'ятає.

Також у суді було озвучено причину смерті водія фургона Сергія Захарова після ДТП з машиною Михайла Єфремова – потерпілий помер від крововтрати, больового шоку й жирової емболії. 19 серпня планували допитати актора про те, що трапилося в день аварії. Проте він попросив перенести слухання, адже після семи годин у суді боявся, що йому може стати погано.

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