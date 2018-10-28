''Сучасна Попелюшка'': європейській принцесі поставили страшний діагноз

Кронпринцеса Норвегії 45-річна Метте-Маріт, дружина майбутнього короля Хокона, яку називають "сучасною Попелюшкою", невиліковно хвора.

Їй діагностували хронічний фіброз легенів. Хворобу розпізнали на ранній стадії, однак повністю вилікувати недугу не можна, пише "Газета.Ру".

Метте-Маріт вже кілька років страждає від проблем зі здоров'ям, але лікарі довгий час не могли з'ясувати їх причину. Виявилося, що кронпринцеса хвора на рак легенів, який прогресував в незвичайній формі.

"Протягом кількох років у мене були регулярні проблеми зі здоров'ям, і тепер ми знаємо, що не так з моїм організмом", - йдеться в заяві кронпринцеси.

Метте-Маріт

Вона оголосила про свою недугу, щоб пояснити свою відсутність на офіційних заходах. Але, незважаючи на страшний діагноз, Метте-Маріт планує продовжити виконувати свої обов'язки, поки це буде можливо.

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"Хоч цей діагноз накладає певні обмеження, я рада, що хвороба була виявлена ​​на такій ранній стадії. Моє покликання як і раніше полягає в тому, щоб працювати і брати участь в офіційних заходах в максимально можливому обсязі", - заявила Метте-Маріт.

Королівський лікар розповів, що у кронпринцеси кілька років відбувалися зміни в легенях, які не були схожі на фіброз, і було мало характерних симптомів. Її лікують в університетській лікарні Осло - до цього процесу залучили і заслужених зарубіжних лікарів. Діагноз був зроблений на ранній стадії, що дозволяє вибудовувати більш позитивні прогнози.

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