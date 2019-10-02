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2 жовтня • оновлено в 11:20
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Створив музику до "Міміно" і "Кін-дза-дза": стало відомо про смерть відомого композитора

1.6т Читати матеріал російською

Помер грузинський композитор, народний артист СРСР Гія Канчелі, який написав музику до фільмів "Міміно" і "Кін-дза-дза".

Про це повідомляє телеканал "Руставі 2" і грузинський "Перший канал" із посиланням на членів сім'ї композитора.

Гія Канчелі

Гія Канчелі

Руставі

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Помер відомий російський режисер

Йому було 84 роки. Канчелі проходив лікування в одній із тбіліських клінік.

Композитор прославився не тільки операми і симфонічними творами, а й музикою для театральних вистав. Широкій публіці він був відомий завдяки музиці до фільмів Георгія Данелії, серед яких "Міміно", "Кін-дза-дза", "Не горюй".

Нижче ви можете послухати найвідоміші композиції Канчелі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні помер легендарний радянський режисер Георгій Данелія, з яким багато років працював Канчелі.

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Місце
Грузія
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