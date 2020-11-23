Стужук вперше розповіла дітям про смерть їхнього батька і показала в мережі реакцію

Українська блогерка Софія Стужук зізналася, що через місяць після смерті чоловіка Дмитра знайшла в собі сили та розповіла дітям, що їхнього батька більше немає в живих. Сталося це перед днем народження старшого сина Девіда.

Такими подробицями знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram. За словами Софії, їй було важко пояснити синові, якому 23 листопада виповнилося п'ять років, і двом маленьким донькам, чому тато більше не прийде до них.

"Не знаю, чому навалюється все в один момент. Вони понад місяць не питали про тата. Напевно, дали трішки отямитися. Тепер Давид запитує, чи прийде тато на день народження. Поки всі діти просять подарунки на день народження, мій син попросив тата... Лола теж кожного дні говорить: "Де тато? Пішли шукати тата". Я говорила, що він полетів на хмарку, він тепер буде на неї звідти дивитися. Пояснюю, як можу. Згодом прийде", – розповіла багатодітна мама, зазначивши, що поки тільки Олівія, якій немає і року, не шукає тата.

Стужук також заявила, що насправді бесіда з дітьми була дуже довгою, і вона ретельно готувалася до неї. Софія показала уривки розмови з сином Девідом про тата.

У 2015 році у Софії та Дмитра народилася перша дитина – син Девід, в лютому 2018 року народилася донька Лола, а в грудні 2019-го з'явилася на світ третя дитина – донька Олівія. За пів року до смерті Дмитра батьки розлучилися.

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