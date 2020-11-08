Стужук розповіла подробиці смерті чоловіка від COVID-19

Український блогер Софія Стужук, чоловік якої нещодавно помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, поділилася подробицями про смерть Дмитра.

На сторінці в Instagram Стужук спростувала думки про те, що її чоловік помер від COVID-19. Вона вважає, що його організм легко б впорався з цим вірусом, якби не згубне захоплення її колишнього чоловіка до створення ідеального м'язистого тіла.

"Спочатку Діма захворів на коронавірус. Але справа не стільки в самому вірусі, як ви розумієте. Серце не впоралося з навантаженням. Після того як Діма пішов з лікарні йому вночі стало гірше (чому саме так точно ніхто і не дізнався), він викликав швидку, яка забрала його о 6 ранку. У клініці у нього трапилася одна зупинка серця, але його запустили знову – він пережив клінічну смерть і залишався в комі. Коли я приїжджала туди, мені сказали, що нирки відмовили (теж були перевантажені раніше), серце працює на 20%. на наступний день серце зупинилося зовсім", – відверто зізналась Стужук.

Також Стужук розповіла підписникам в Instagram про похорони.

"На наступний день (17го) Діму забрала його мама. І ми відразу ж в колі тільки родичів поховали його в його рідному місті Прилуки, з якого він так хотів втекти все своє життя", – поділилася блогерша.

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