Стужук розповіла подробиці смерті чоловіка від COVID-19
Український блогер Софія Стужук, чоловік якої нещодавно помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, поділилася подробицями про смерть Дмитра.
На сторінці в Instagram Стужук спростувала думки про те, що її чоловік помер від COVID-19. Вона вважає, що його організм легко б впорався з цим вірусом, якби не згубне захоплення її колишнього чоловіка до створення ідеального м'язистого тіла.
"Спочатку Діма захворів на коронавірус. Але справа не стільки в самому вірусі, як ви розумієте. Серце не впоралося з навантаженням. Після того як Діма пішов з лікарні йому вночі стало гірше (чому саме так точно ніхто і не дізнався), він викликав швидку, яка забрала його о 6 ранку. У клініці у нього трапилася одна зупинка серця, але його запустили знову – він пережив клінічну смерть і залишався в комі. Коли я приїжджала туди, мені сказали, що нирки відмовили (теж були перевантажені раніше), серце працює на 20%. на наступний день серце зупинилося зовсім", – відверто зізналась Стужук.
Також Стужук розповіла підписникам в Instagram про похорони.
"На наступний день (17го) Діму забрала його мама. І ми відразу ж в колі тільки родичів поховали його в його рідному місті Прилуки, з якого він так хотів втекти все своє життя", – поділилася блогерша.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
чоловіка популярної української блогерши Софії Стужук Дмитра госпіталізували в київську клінічну лікарню №4 з коронавірусом.
У чоловіка були проблеми з серцем, і COVID-19 дав на нього ускладнення. 15 жовтня стан Дмитра погіршився, він пережив клінічну смерть.
16 жовтня від ускладнень, викликаних коронавірусом, Стужук помер.
Також в мережі виявили "пророче" фото блогера, яке він зробив за кілька місяців до смерті. На ньому він позує весь в бутафорської крові і тримає в руках вирване серце.