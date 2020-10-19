Стужук, Kenzo, Марк Блум та інші: хто із знаменитостей помер від коронавірусу

Вірусна пневмонія, яку викликав COVID-19, вже встигла забрати життя більше, ніж сотні тисяч людей в різних куточках світу. Не оминула вона стороною й знаменитостей.

Про те, хто із зірок заразився коронавірусом і не зміг впоратися з хворобою – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Дмитро Стужук

Популярний український фітнес-блогер Дмитро Стужукпомер 16 жовтня від ускладнень, викликаних коронавірусом. Йому було 35 років. Про трагічну новину повідомила дружина знаменитості Софія на особистій сторінці в Instagram.

"Діми більше немає з нами. Його серце не витримало", – писала 25-річна дівчина.

Нагадаємо, що за два дні до смерті Дмитра Стужука госпіталізували в київську клінічну лікарню № 4. У чоловіка були проблеми з серцем і COVID-19 дав ускладнення на нього. 15 жовтня стан Дмитра погіршився, він пережив клінічну смерть. Після чого впав у кому і так і не прийшов до тями.

Марк Блум

Голлівудський актор Марк Блум також помер від ускладнень після інфікування коронавірусом. Зірці було 69 років. Про смерть Блума повідомили представники нью-йоркського театру Playwrights Horizons в соцмережах.

"З любов'ю і важкими серцями Playwrights Horizons віддає данину поваги Марку Блуму, дорогому давньому другові та неперевершеному акторові, який пішов з життя. Спасибі, Марку, за все, що ти приніс в наш театр, а також в театри й глядачам в усьому світі. Ми будемо сумувати за тобою", – повідомляли колеги.

Кензо Такада

Ще однією жертвою коронавврусної інфекції став японський дизайнер, творець бренду Kenzo Кензо Такада. Чоловік пішов з життя у віці 81 рік в лікарні США в Нейї-сюр-Сен. За даними ЗМІ, дизайнер хворів тривалий час, зокрема, страждав важкими симптомами COVID-19.

Алан Меррілл

Автор легендарного хіта I Love Rock 'n' Roll Алан Меррілл помер на 69-му році життя. Він помер в Нью-Йорку від ускладнень, які викликав коронавірус. Новиною про смерть поділилася його донька Лаура.

"Коронавірус забрав життя мого батька. Залишайтеся вдома. Якщо не заради себе, то заради інших. Заради мого батька. Гроші не мають значення. Люди вмирають", – писала Лаура.

Лючія Бозе

23 березня в одній з лікарень Сеговії з життя пішла знаменита в 40-50-х роках італійська актриса Лючія Бозе. Про смерть 89-річної зірки в Instagram повідомив її син, відомий іспанський співак Мігель Бозе.

"Дорогі друзі... Повідомляю, що моя мати Лючія Бозе померла. Вона вже в кращих місцях", – писав Мігель.

Ендрю Джек

Британський актор, який прославився своєю роллю в "Зоряних війнах", Ендрю Джек помер у віці 76-років. Коронавірус забрав його життя у Великій Британії. До речі, дружина актора перебувала в той час на карантині в Австралії, тому навіть не змогла попрощатися з ним.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зірка серіалів "Дика Роза" і "Марісоль", мексиканський актор Раймундо Капетільо 12-го липня помер в лікарні Сан-Анхель в Мехіко (Мексика) від ускладнень, викликаних коронавірусом.