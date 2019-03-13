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"Стукав, кликав до номера": Кобзон опинився в центрі секс-скандалу

3.7тЧитати матеріал російською

Російська співачка Вікторія Циганова звинуватила померлого естрадного співака, депутата Держдуми Йосипа Кобзона в домаганнях.

За даними StarHit, саме її відмова заглянути до нього в номер ввечері стала причиною багаторічного конфлікту.

"Відмовилася колискову йому на ніч виконати. Під час гастролей нафтовим регіоном запрошував до себе ввечері в номер. Стукав у стіночку навіть. А я от не прийшла. Образився чоловік", – розповіла Циганова.

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Уточнюється, що кар'єра у популярної у 90-х співачки не йшла останнім часом. Її чоловік Вадим Циганов стверджує, що це відбувається через відсутність можливості нормально працювати в Росії, адже їй не дають цього робити.

Кобзон

Кобзон

НСН

"Тоді в Німеччині нам зробили офіційне запрошення на Євробачення. Так-так, уперше від Росії його отримала саме Віка. І тут почалося! "А давайте влаштуємо конкурс заради реклами!" запропонували нам на ТБ. Запевнили, що це просто шоу, поїде все одно Віка. Потім попросили замінити пісню. Я відчуваю, віджимають нас. А тут ще висловила бажання взяти участь Азіза. Вночі мені стали телефонувати бандити", – розповів він.

За словами Циганова, їм загрожував по телефону коханець і охоронець співачки Азізи, а також передбачуваний вбивця Ігоря Талькова Ігор Малахов.

"Адже ми підписали колективного листа проти її участі саме в зв'язку з цією трагічною історією. Коли ж нами в інтерв'ю музичному критику Міші Марголісу було сказано, що Віку запросили безпосередньо без жодних конкурсів, йому подзвонили і пообіцяли відрубати голову. Що в 93-му році зовсім не виглядало порожньою балаканиною. А виступ Віки тим часом акуратно було вирізано з телезапису, як ніби його й не було. Поїхала на Євробачення в результаті співачка Юдіфь. А Вікторії на піку слави перекрили кисень. Її стали вирізати з усіх концертів", — уточнив Циганов.

Подружжя Циганови

Подружжя Циганови

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кобзон помер 30 серпня в одній із клінік Москви, де до цього проходив лікування і деякий час перебував у комі. Співак був похований 2 вересня на Востряковському кладовищі Москви, поруч зі своєю матір'ю.

В останні роки життя він багато разів опинявся в центрі уваги ЗМІ через досить грубі висловлювання на адресу України. Він охоче коментував події на Євромайдані, рішення країни про євроінтеграцію - все це артист часто називав "мракобіссям" "хворої" або "божевільної" країни.

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Особа
Йосип Кобзон
Місце
Росія
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минин евген
минин евген
старая пиздунья решила на кобздоне распиариться, никто на концерты не ходит, диски не покупает.
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