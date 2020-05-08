Студія за 3 мільйони та кілька гардеробних: Моргенштерн показав свій будинок

Популярний російський репер Алішер Моргенштерн показав шанувальникам свій будинок.

Так, він похвалився декількома гардеробними кімнатами, басейном біля житла та студією за 3 мільйони рублів. Відповідне відео артист опублікував на особистому YouTube-каналі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Алішер Моргенштерн Фото: instagram/morgen_shtern

Екскурсію Алішер почав із гаража. Він показав фанатам свої автомобілі – Cadillac за 7 мільйонів рублів і Mercedes-Benz за 3,5 мільйона. Також репер розповів, що мріє поповнити колекцію ще одним екземпляром.

"Хочу Rolls-Royce. Шикарна машина. Потім про неї трек напишу", – наголосив репер.

Скріншот з відео

Крім того, Моргенштерн показав свою спальню, поруч з якою розташована велика лоджія. І зазначив, що має в будинку кілька гардеробних кімнат.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Зазначимо, що одна з гардеробних кімнат Алішера майже цілком віддана під кросівки. Свою колекцію взуття Моргенштерн оцінив у 800 тисяч рублів. Крім цього в артиста дуже багато сонцезахисних окулярів, ременів та дорогого одягу.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Також репер похвалився і своєю студією за 3 мільйони рублів. Зазначимо, що ця кімната заставлена найдорожчим обладнанням і має повну звукоізоляцію.

"Її створили будівельники за моїм проєктом. 3 мільйони рублів віддав, бл*ть, щоб записувати тут пісні", – зазначив Алішер.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

До речі, біля будинку Моргенштерна розташований також невеликий басейн.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський репер Олексій Долматов, відомий як Гуф, показав своє житло телеведучій Ксенії Собчак.