"Сценарій – не моя історія": учасниця "Танці з зірками" потрапила в дивну історію

Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк), яка увечері 1 вересня покинула шоу "Танці з зірками" заявила, що не засмучена через це. Крім того, вона зазначила, що їй не дуже подобається шоу "де є сценарій і розписані герої за ролями".
Через кілька годин артистка змінила запис, який опублікована на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Обмірковуючи, чому все ж ми, я зрозуміла одну річ – шоу там де є сценарій і розписані герої за ролями, напевно, не моя історія, і drama-queen – це точно не про мене. За життя у мене було багато переломних моментів, але своїм прикладом сильної і водночас ніжної жінки я хочу показати багатьом дівчатам, як можна продовжувати насолоджуватися життям незважаючи ні на що!" – написала Tayanna.
Через деякий час артистка змінила запис.
Друзі, дуже вдячна за Ваші ПОВІДОМЛЕННЯ зі словами ПІДТРИМКИ, відправлені SMS, ви у мене найкращі! Я щаслива мати таких пріхільніків. Радісно відчуваті вашу підтрімку. Життя завдає нам свои Виклики и ми маємо їх прійматі, тому головне в випробуваннях - це досвід, ВІН загартовує и Робить нас кращий. @ 1plus1_ua давши мені можлівість війт на головний паркет країни та буті учасниць легендарного проекту "Танці з зірками" @ tanci1plus1 з неймовірнім партнером @igorkuzmenko_official_. Я спробувала відчуті танець не як змагання, а як емоцію. Було Дійсно Незабутня, два тіжні як ціле маленьке життя. Щиро дякую всім! І НЕ забувай, зустрічаємось з вами Щодня в ефірі @zhvl_official ❤️ #tayanna # танціззіркамі # ігоркузьменко
Як раніше писав OBOZREVATEL, український ведучий і учасник "Танці з зірками" Володимир Остапчук розвеселив мережу ефектним виступом на шоу. Разом зі своєю партнеркою Ілоною Гвоздьовою Остапчук виконав запальне танго під хіт "Вовчиця".
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