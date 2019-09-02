"Сценарій – не моя історія": учасниця "Танці з зірками" потрапила в дивну історію

Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк), яка увечері 1 вересня покинула шоу "Танці з зірками" заявила, що не засмучена через це. Крім того, вона зазначила, що їй не дуже подобається шоу "де є сценарій і розписані герої за ролями".

Через кілька годин артистка змінила запис, який опублікована на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Обмірковуючи, чому все ж ми, я зрозуміла одну річ – шоу там де є сценарій і розписані герої за ролями, напевно, не моя історія, і drama-queen – це точно не про мене. За життя у мене було багато переломних моментів, але своїм прикладом сильної і водночас ніжної жінки я хочу показати багатьом дівчатам, як можна продовжувати насолоджуватися життям незважаючи ні на що!" – написала Tayanna.

Через деякий час артистка змінила запис.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український ведучий і учасник "Танці з зірками" Володимир Остапчук розвеселив мережу ефектним виступом на шоу. Разом зі своєю партнеркою Ілоною Гвоздьовою Остапчук виконав запальне танго під хіт "Вовчиця".

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