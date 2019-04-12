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Стріляли по десятитисячному натовпу: на похоронах відомого репера загинула людина

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Невідомі влаштували стрілянину на похоронах убитого американського репера Nipsey Hussle (Ерміаса Асгхедома) в Лос-Анджелесі.

У заяві глави міської поліції в Twitter повідомляється, що в результаті одна людина загинула.

Стріляли по десятитисячному натовпу: на похоронах відомого репера загинула людина
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Злочинці відкрили вогонь по похоронній процесії, після чого зникли з місця надзвичайної події на автомобілі. Вони оголошені в розшук.

Ще три людини отримали поранення і були госпіталізовані. Всього, за даними місцевої поліції, віддати данину вбитому реперу прийшло близько десяти тисяч осіб.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Nipsey Hussle був убитий у його магазину одягу в Лос-Анджелесі. Музиканту було 33 роки.

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