Стріляли по десятитисячному натовпу: на похоронах відомого репера загинула людина

Невідомі влаштували стрілянину на похоронах убитого американського репера Nipsey Hussle (Ерміаса Асгхедома) в Лос-Анджелесі.

У заяві глави міської поліції в Twitter повідомляється, що в результаті одна людина загинула.

Злочинці відкрили вогонь по похоронній процесії, після чого зникли з місця надзвичайної події на автомобілі. Вони оголошені в розшук.

Ще три людини отримали поранення і були госпіталізовані. Всього, за даними місцевої поліції, віддати данину вбитому реперу прийшло близько десяти тисяч осіб.

Today 10 of thousand gathered in tribute 2 Nipsey Hussle.



LAPD showed the world that the men and women of this Department are compassionate and without peer. They worked seamlessly with our community advocates to keep the peace.

I'm grateful

#ITSWHATWEDO