Страшної ДТП і загибелі Поплавської можна було уникнути: спливли деталі

Акторам популярного українського гумористичного проекту "Дизель Шоу" пропонували залишитися ночувати у Львові, але вони відмовилися.

Як пише "КП в Україні", ближче до опівночі артисти повечеряли, сфотографувалися із шанувальниками і поїхали. Рано вранці 20 жовтня їхній автобус потрапив у жахливу ДТП, яка забрала життя зірки шоу Марини Поплавської.

"Знайомий бачив цю аварію, телефонував, адже знав, що я був на концерті. Але що розповідати — автобус зім'яло, загинула актриса, яка ще вчора заряджала весь зал своїм позитивом..." — розповів співробітник Львівського державного цирку, де напередодні пройшов концерт "Дизель Шоу".

"На одному диханні артисти відпрацювали трохи більше двох годин, пішли в гримерку. Хвилин 30-40 збиралися, переодягалися. Їм пропонували залишатися ночувати у Львові, але вони не захотіли. Після доставки ресторанної їжі, приблизно о 23:00 виїхали", — додали в цирку.

Марина Поплавська ICTV

Як повідомляв OBOZREVATEL, страшна аварія сталася 20 жовтня на трасі Київ-Чоп біля села Мила Київської області. Автобус, у якому їхала команда "Дизель Шоу", зіткнувся із вантажівкою. У кривавій ДТП загинула зірка Марина Поплавська, поранення отримали ще восьмеро акторів.

Facebook Anton Strashko

У мережі з'явилося останнє пожиттєве відео з Мариною Поплавською. Також були опубліковані фото актриси, зроблені за день до смерті.