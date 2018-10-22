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Страшної ДТП і загибелі Поплавської можна було уникнути: спливли деталі

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Акторам популярного українського гумористичного проекту "Дизель Шоу" пропонували залишитися ночувати у Львові, але вони відмовилися.

Як пише "КП в Україні", ближче до опівночі артисти повечеряли, сфотографувалися із шанувальниками і поїхали. Рано вранці 20 жовтня їхній автобус потрапив у жахливу ДТП, яка забрала життя зірки шоу Марини Поплавської.

"Знайомий бачив цю аварію, телефонував, адже знав, що я був на концерті. Але що розповідати — автобус зім'яло, загинула актриса, яка ще вчора заряджала весь зал своїм позитивом..." — розповів співробітник Львівського державного цирку, де напередодні пройшов концерт "Дизель Шоу".

Страшної ДТП і загибелі Поплавської можна було уникнути: спливли деталі
Страшної ДТП і загибелі Поплавської можна було уникнути: спливли деталі

"На одному диханні артисти відпрацювали трохи більше двох годин, пішли в гримерку. Хвилин 30-40 збиралися, переодягалися. Їм пропонували залишатися ночувати у Львові, але вони не захотіли. Після доставки ресторанної їжі, приблизно о 23:00 виїхали", — додали в цирку.

Марина Поплавська

Марина Поплавська

ICTV

Як повідомляв OBOZREVATEL, страшна аварія сталася 20 жовтня на трасі Київ-Чоп біля села Мила Київської області. Автобус, у якому їхала команда "Дизель Шоу", зіткнувся із вантажівкою. У кривавій ДТП загинула зірка Марина Поплавська, поранення отримали ще восьмеро акторів.

Страшної ДТП і загибелі Поплавської можна було уникнути: спливли деталі

Facebook Anton Strashko

Страшної ДТП і загибелі Поплавської можна було уникнути: спливли деталі

У мережі з'явилося останнє пожиттєве відео з Мариною Поплавською. Також були опубліковані фото актриси, зроблені за день до смерті.

Особа
Марина Поплавська
Місце
Україна
Об'єкт
Дизель Шоу
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Adelbert Teodor
Adelbert Teodor
От подія загинула "велика знаменитість", а чому ви не пишете про слюсарів, монтажників, водіїв які гинуть на виробництві кожного дня? Чи ще сорок днів будете її відспівувати як святу?
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Кармелюк Устим
Кармелюк Устим
иванов вася, вася, а в чем он не прав? да, перегнул конечно... так о покойниках не говорят.... но ничего особенного ни в ней ни в этом примитивном шоу нет...
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иванов вася
иванов вася
Adelbert Teodor, коли ты сдохнеш 26.12.18 це не буде подиею. ты ж ни слюсарь ни монтажнык ни водий . ты тупо проросийське путинське хуйло. у тебе не буде ни 9 ни 40 днив. взагали ниякого часу. Привет Дружок !!
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