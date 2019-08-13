"Страшно виглядає": зірка Comedy Woman показала голі фото і налякала мережу

35-річна зірка шоу Comedy Woman Надія Сисоєва знялася у пікантній фотосесії і налякала своїх шанувальників худорбою.

Артистка позувала в зеленому купальнику, а на одному з кадрів оголила груди. Знімки Сисоєва розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Надія Сисоєва instagram.com/inadenka

instagram.com/inadenka

instagram.com/inadenka

instagram.com/inadenka

"Худоба страшно виглядає. Нічого гарного", "Потрібно трохи поправитися. Така худоба вже не красиво, а страшно. Чітко видно кожну кісточку", "Негарно худі руки, стегна, грудна клітина просвічує", "Надюш, це не сексуальне фото, без образ", "Не можу на тебе дивитися без сліз. Так хочеться тебе нагодувати, бідненька", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська актриса, зірка серіалу "Інтерни" і дружина популярного коміка Гаріка Харламова Христина Асмус розбурхала мережу пікантним знімком. Так, на фото артистка позувала абсолютно голою у ванній з піною.

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